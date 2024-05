Apê de R$ 5 milhões e shopping: como será o novo 'bairro de luxo' de SP

São Paulo está prestes a ter um novo complexo imobiliário de luxo. Chamado Parque Global, o empreendimento de 218 mil m² promete ser um bairro planejado na Marginal Pinheiros, na zona sul da cidade, e terá apartamentos de R$ 5 milhões.

Conheça o Parque Global

"Cidade inteligente" dentro de São Paulo. Localizado entre o Shopping Cidade Jardim e o Parque Burle Marx, o Parque Global será um complexo com torres residenciais, hospital, shopping, hotel e universidade — além de muitos espaços comuns de lazer.

Fácil acesso a serviços essenciais. O projeto, chamado de "bairro completo" em seu site, propõe que todos os destinos e serviços essenciais do local possam ser acessados de bicicleta ou a pé em um tempo de deslocamento máximo de 15 minutos. "Uma cidade inteligente é um lugar onde a tecnologia se integra ao progresso, tanto social quanto ambiental. E o que se busca com essa inteligência é preservar o que temos de mais valioso na cidade grande: o tempo", diz a página.

Fachada de uma das torres do Parque Global Imagem: Reprodução / Benx Incorporadora

Empreendimento enfrentou problemas na Justiça. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o projeto já foi atrasado em mais de duas décadas devido a problemas burocráticos e jurídicos, como por exemplo a regularização do terreno e a própria autorização da construção.

Apartamentos de R$ 5 milhões. Ainda de acordo com a publicação, atualmente o preço médio do m² no projeto é avaliado em R$ 25 mil. O preço dos apartamentos de 244 m², por exemplo, pode ficar em torno de R$ 5 milhões, a depender das condições do negócio.

Ocupando um terreno de 218 mil m² — 58 mil deles serão de área verde —, o projeto é desenvolvido pela construtora Benx, do grupo Bueno Netto, em parceria com Jorge Pérez, CEO da empresa norte-americana Related Group.

Maior torre residencial da cidade

Maior bairro planejado da América Latina com a maior torre residencial de São Paulo. Com 173 metros de altura, a torre chamada PG Residences, terá apartamentos de 77 a 129 m², e coberturas de 244 a 311 m² Ao todo, serão 292 unidades de apartamentos comuns e oito coberturas, que serão divididos entre residências comuns e hotel.

Perspectiva ilustrada do living do apartamento de 311 m² do Parque Global Imagem: Reprodução / Benx Incorporadora

O lazer na área externa do prédio contará com piscina semi-olímpica com borda infinita, piscina infantil, hidromassagem, quadra de beach tennis, playground, bosque privativo com parque para pets e espaço gourmet com churrasqueira e forno para pizza.

Quadra de Beach Tennis do Parque Global ficará ao lado do playground Imagem: Reprodução / Benx Incorporadora

Na área interna, e estrutura oferecerá também lobby, bicicletário, mercado, espaço para coworking, salão de jogos, brinquedoteca, salão de festas e espaço gourmet.

Salão de festas do Parque Global Imagem: Reprodução / Benx Incorporadora

Já no chamado Sky Lounge, os moradores e hóspedes poderão desfrutar de piscina aquecida, bar da piscina, academia e spa com sauna e sala de massagem. Espaço fica a 100 metros de altura e tem vista de 360º para a cidade de São Paulo.

Piscina aquecida do Parque Global Imagem: Reprodução / Benx Incorporadora

Além da torre PG Residences, o projeto completo conta também com outras cinco torres, chamadas Residências Internacionais. Ao todo, são mais de 9 mil m² de terreno por torre, tendo, em cada uma delas, áreas de lazer totalmente privativas.

Essas residências têm apartamentos que vão de 166 a 384 m², além da cobertura com 597 m². Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a área residencial deve ser concluída até 2025, e a segunda etapa do Parque Global já está em fase de construção.

Cinco torres residenciais do Parque Global Imagem: Reprodução / Benx Incorporadora

Inovação, saúde e educação

Bairro será integrado a um complexo de inovação, saúde e educação. Projeto contará com centro de cuidados e terapias avançadas em oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, centro de ensino e inovação, Global Medical Center e uma torre dedicada para hospedagem.

Perspectiva ilustrada do complexo de inovação, saúde e educação do Parque Global Imagem: Reprodução

Praça elevada a 15 metros de altura. Localizado estrategicamente no centro do complexo, o Boulevard Parque Global será uma praça de mais de 10 mil m² de área com o objetivo de conectar seus edifícios, moradores, trabalhadores e visitantes.

Praça Boulevard Parque Global Imagem: Reprodução

Complexo também terá seu próprio shopping. Com mais de 200 mil m² de área construída e integrado a um amplo parque a céu aberto, o shopping do Parque Global será um dos maiores e mais modernos centros comerciais da cidade de São Paulo.

Shopping do Parque Global Imagem: Reprodução

Melhorias na mobilidade da região. Ainda segundo o site do projeto, foi feita uma via local da Marginal Pinheiros com três novas pistas em toda frente do empreendimento, além de uma nova avenida de ligação entre a Marginal e a avenida Professor Benedito Montenegro e uma nova ponte para carros, bicicletas e pedestres, promovendo a interligação com a Marginal sentido Centro.

Projetos futuros. Complexo também planeja a estação Parque Global da Linha Ouro do Monotrilho e interligação com a estação Granja Julieta da CPTM, uma futura extensão de 8 km da Marginal Pinheiros até Interlagos, mais de 2 km de novos calçadões e ciclovias no entorno do empreendimento e a interligação com o Parque Linear Bruno Covas e seus 17 km de ciclovias.