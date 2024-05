Madonna sai do hotel ovacionada, acena para os fãs e vai embora do Rio

Madonna deixou o Rio de Janeiro na noite deste domingo (5), após cantar para 1,6 milhão de pessoas em Copacabana, no sábado (4).

O que aconteceu

Madonna deixou o Copacabana Palace por volta das 22h20. Acompanhada por seguranças e membros de sua equipe, a rainha do pop foi ovacionada por fãs que aguardava em frente ao hotel para dar adeus à cantora.

Rainha do pop acenou para os fãs. Simpática, Madonna deu tchau para o público na frente do hotel e mandou beijos, antes de entrar no carro e ir para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, onde estava seu jato particular.

A cantora chegou no Rio na segunda-feira (29) e ficou na Cidade Maravilhosa por quase uma semana. Desde sua chegada, a artista foi recepcionada por uma legião de fãs na frente do hotel, até a multidão que lotou as areias de Copacabana para o show de encerramento da Celebration Tour.

Madonna deve aproveitar o fim da turnê para descansar. A artista, que no ano passado enfrentou problemas de saúde, que resultou no adiamento da Celebration Tour, deve retornar aos Estados Unidos, onde mora não confirmou qual é o seu destino após a passagem pelo Brasil.

Fãs na porta do hotel

O alvoroço provocado por Madonna durou desde sua chegada a sua saída do Rio. Dezenas de fãs ainda estavam em frente ao Copacabana Palace para se despedir da cantora e demonstraram surpresa por ela acenar e mandar beijos.

"Estou muito emocionado com essa despedida. Sou muito fã desde quando ela lançou "La isla bonita, em 1987", disse Fábio Bettus, 47, comerciante e professor, que veio de Botucatu (SP). "O show foi impecável, a experiência, o cuidado e o profissionalismo da Madonna, a cada movimento dela ao que era passado para o telão. Por isso que ela ensaia tanto".

Fábio contou que o show em Copacabana foi o quinto de Madonna que ele assistiu. Por isso, destacou, se surpreendeu pela simpatia, pois, ressaltou, a rainha do pop é "antipática".

Eu fiquei surpreso, não esperava, até porque ela é extremamente antipática. Fiquei feliz em presenciar essa cena, que é única.

Brenda Oliveira também veio de São Paulo para ver Madonna e disse ter valido a pena. "É uma nova Madonna para mim, sinceramente, ela é imprevisível. Foram os dois segundos mais felizes da minha vida. Foi mágico, vi pessoalmente".