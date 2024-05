'Um Pesadelo Americano': a história real de um sequestro cinematográfico

"Um Pesadelo Americano" está disponível na Netflix e conta a história do sequestro de Denise Huskin, em 2015, e como este não foi um crime comum. À época, o rapto da mulher foi comparado com o filme "Garota Exemplar", do diretor David Fincher.

O que aconteceu

Denise Huskins foi sequestrada em uma noite de março de 2015, quando estava na casa do seu namorado, Aaron Quinn, em Vallejo, na Califórnia (EUA). Ela foi mantida refém por 48 horas e sofreu estupros.

Ao ser liberta, ela foi acusada pela polícia de ter orquestrado todo o crime. "Garota Exemplar" tinha sido lançado recentemente, então as autoridades usaram a ficção como comparação. No filme, uma mulher sociopata, Amy (Rosamund Pike), cria um plano e finge seu próprio sequestro para punir o marido e a família dela.

O segundo episódio de "Um Pesadelo Americano" se chama "Garota Exemplar" e mostra Huskins falando sobre a descrença que viveu ao sair do cativeiro e, mesmo com a experiência traumática, foi interrogada como suspeita em uma sala de detenção policial. "Nas últimas 48 horas tenho vivido momento a momento, tentando sobreviver", ela disse ter pensado. "A última coisa em que você pensa é: 'Se eu sobreviver, tenho que ter certeza de que tudo isso é real".

Denise Huskins e o namorado dela contaram a mesma versão: pessoas vestidas com roupas de mergulho os amarraram, forçaram eles a tomar sedativos e cobriram os olhos. Quando Quinn acordou, ela havia sido sequestrada e ele recebeu mensagens exigindo dois pagamentos de US$ 8.500 (cerca de R$ 41,8 mil) cada.

Ao ser acionada, a polícia começou a culpar Quinn pelo sequestro. Então, a mulher foi deixada a cerca de 640 km de distância, em Huntington Beach, perto da casa dos pais dela.

Ela foi ameaçada pelo sequestrador e, caso contasse que havia sido estuprada, ele mataria sua família. Por isso, a princípio, ela negou que algo relacionado tivesse acontecido, mas após ser acusada, acabou revelando a verdade.

No mesmo dia da libertação, o porta-voz da polícia da cidade, o tenente Kenny Park, disse em coletiva de imprensa que acreditava que o casal havia inventado o que aconteceu. "Quinn e Huskins usaram recursos valiosos e desviaram a atenção das vítimas reais, ao mesmo tempo que causaram medo na vizinhança. Portanto, são eles que devem um pedido de desculpas a esta comunidade."

Pôster de 'Um Pesadelo Americano' Imagem: Divulgação

O advogado de Huskins, Doug Rappaport, conta em "Um Pesadelo Americano" que um agente do FBI entrevistou a mulher e perguntou "Você não viu o filme 'Garota Exemplar'?". A imprensa também divulgou falsas alegações, com manchetes que brincavam com a associação com o longa.

O verdadeiro autor do sequestro, Matthew Muller, foi capturado e condenado e sentenciado a 40 anos de prisão em 2017. Em 2018, Huskins e Quinn receberam US$ 2,5 milhões (cerca R$ 12,3 milhões) em indenização do município de Vallejo, mas a cidade não admitiu os erros durante a investigação.