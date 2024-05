Fã tenta invadir palco de show de Gusttavo Lima, cai e se acidenta

Uma fã tentou subir no palco do cantor Gusttavo Lima e acabou se acidentando com uma case da caixa de som.

O que aconteceu

A apresentação ocorreu na noite de sexta-feira, na cidade Cárceres (MT). A mulher sobe ao palco e se segura na case. Ela se desequilibra e cai, com o objeto despencando em cima dela.

A assessoria do cantor informou que a fã foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros que estava no local, mas que não tinham mais informações sobre o estado de saúde dela.

Splash entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, que informou que a fã foi socorrida com o aporte técnico previsto para o evento, e, por isso, o estado de saúde dela é desconhecido.