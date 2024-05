Dona Déa elogia ensaio nu de Vampeta e comete gafe: 'Que Edilson?'

Dona Déa elogiou o ensaio nu de Vampeta em entrevista com o ex-jogador antes do Futebol Solidário, neste domingo (26), no Maracanã, e cometeu uma gafe com Edilson Capetinha ao não saber quem ele era.

O que aconteceu

A mãe de Paulo Gustavo começou elogiando a aparência de Vampeta. "Você foi campeão do mundo, campeão do seu time, campeão a vida toda. Quero saber o seguinte: você tem uma tristeza de não ter sido eleito o campeão de todos os jogadores como o homem mais bonito do Brasil?", questionou ela. Em resposta, Vampeta disse que paga "umas pensões" até hoje.

Luciano Huck interrompeu ela e ironizou a pergunta feita. "Você não falou nada com nada. Começou por um lado, foi para o outro e a pergunta que a senhora fez não tinha nada a ver com o que a senhora falou no começo". Ela, então, reagiu: "Estou levando um esporro do patrão. Luciano, sai de campo, por favor. Não fica me atrapalhando, não".

Após responder Huck, ela citou o ensaio nu de Vampeta de quando ele era jogador. "Minha família era toda palmeirense, mas no dia que você fez umas fotos e botou a 'vampeta' de fora, ficou todo mundo apaixonado por você. Todo mundo passou a ser Corinthians".

O apresentador brincou com a pergunta feita por Dona Deá. "Interdita a Dona Déa". Ele também orientou para dar um "beijo" no Edilson, porque ele não havia falado ainda.

Ela pareceu não reconhecer o ex-jogador que estava a seu lado. "Que Edilson?", perguntou. Ao lado dela, o repórter Marcelo Courrege explicou quem era, então Dona Deá disse que o apresentador estava tumultuando seu trabalho no Maracanã como repórter. "O Luciano fica perturbando".

Dona Deá reconheceu Edilson e deu outra bronca em Luciano Huck. "Quero agradecer ele, mas vou dar uma bronca em você, porque botou Edilson do meu lado, esse capetinha. Ele já perturbou".