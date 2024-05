Com Sandy e o filho Matteo, Bocelli transforma SP em ópera a céu aberto

No palco dos seus 30 anos de carreira, Andrea Bocelli é uma sinfonia de emoção, carisma e talento, uma voz que transcende o tempo e que tocou os corações de quem teve o privilégio de estar no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de sábado (25). A sensação do público foi a de ter sido transportado para uma sala de ópera a céu aberto.

"É incrível, depois de muito tempo estar em São Paulo. Eu gosto muito daqui", revelou o tenor, que encerra a turnê na capital paulista neste domingo (26).

A apresentação teve início com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo tocando o hino brasileiro em homenagem às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O momento emocionou o público e preparou para a entrada triunfal do tenor italiano, que abriu o show com a ária "La Donna È Mobile", de Giuseppe Verdi.

Ovacionado pelo público ao término de cada canção, a performance de Bocelli foi dividida em duas seções: a primeira com músicas mais tradicionais da ópera e a segunda com clássicos da música italiana como "Funiculi Funiculà" (Giuseppe Turco), "La Traviata" (Verdi) e "Nessun Dorma" (Giacomo Puccini), que o público aplaudiu de pé.

O tenor italiano Andrea Bocelli que comemora 30 anos de carreira em São Paulo Imagem: Van Campos/Agnews

O show contou com as ilustres participações da soprano Cristina Pasaroiu, que tem no currículo mais de 45 papéis principais de representações das maiores óperas da história, como "Carmen" e "La Traviata", e de Caroline Campbell, conhecida como a "violinista das estrelas" por suas parcerias com grandes nomes da música.

Mas um dos momentos mais aguardados pelo público foi quando o tenor chamou Sandy para cantar com ele.

Sandy em apresentação com Andrea Bocelli no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (25) Imagem: Van Campos/Agnews

Quero agradecer a Sandy pela presença. Eu a conheci há muitos anos. Ela ainda era uma garotinha e agora é uma cantora incrível. Então, obrigado Sandy. Andrea Bocelli

Primeiro, ela cantou sozinha uma de suas canções, "Amor Não Testado", e depois voltou para um dueto emocionante e equilibrado com o cantor. Ela em português, ele em italiano, "Vivo per Lei" ficou ainda mais emocionante.

Andrea Bocelli faz show no Allianz Parque para comemorar 30 anos de carreira Imagem: Van Campos/Agnews

Depois, Bocelli comoveu o público ao dividir o palco com seu próprio filho, Matteo Bocelli. "Agora é um momento muito emocionante para mim. Ele é um jovem cantor, meu filho Matteo."

Eles cantaram a música que gravaram juntos, "Fall on Me", canção conta atualmente com mais de 400 milhões de streamings nas plataformas digitais.

Andrea Bocelli que comemora 30 anos de carreira em São Paulo em apresentação no Allianz Parque Imagem: Van Campos/Agnews

Aos 26 anos, Matteo desembarcou no Brasil para uma experiência muito especial. Ele se apresentou com o pai na turnê que comemora os 30 anos e encantou os brasileiros ao mostrar a mesma potência vocal paterna e maestria ao cantar "Caruso", "Quando, Quando, Quando" e "Perfect Symphony".

Após duas horas incríveis, o show acabou, mas ainda faltava algo muito importante e, sem dúvidas, a mais aguardada pelo público: o clássico "Con te Partirò", que contou com a participação de Sandy, Matteo e dos cantores de seu coro.

Andrea Bocelli é um talento único e mostra que, mesmo depois de três décadas de carreira, ainda é possível emocionar o público.