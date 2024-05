Rafa Kalimann e bastidores de novela: entenda críticas e suposto climão

Rafa Kalimann, 31, se pronunciou sobre as especulações de críticas nos bastidores de Família é Tudo (Globo). A atriz contou com o apoio do namorado, Allan Souza Lima, 38, e de colegas da novela.

O que aconteceu

O jornal Correio Braziliense noticiou que a "inexperiência" de Rafa estaria incomodando o elenco da novela das sete. Segundo coluna do jornal, a artista "tem tido dificuldade para decorar os textos e atrasado a rotina de gravações".

Rafa usou as redes sociais para se pronunciar a respeito das especulações. No Twitter, a atriz rebateu a história e criticou a publicação. "Sabem que é mentira e fazem questão de compartilhar", disse.

vocês sabem bem que isso é mentira e vocês fazem questão de compartilhar, voltamos ao efeito manada — Rafa Kalimann - jurídico Jéssica de Osma (@rafakalimann_) May 24, 2024



Após a repercussão, a atriz fez um vídeo nas redes sociais agradecendo apoio de colegas. "É muito notório até para quem não me acompanha o quanto eu sou dedicada e disciplinada em tudo que me proponho a fazer", afirmou.



Nesse momento, que está sendo o mais difícil da minha vida, em que perdi um filho -- o que também não foi respeitado -- essas pessoas que estão comigo todos os dias no set me acolheram. Foram colo, apoio e estão agora estão o dia todo desmentindo as coisas que falaram. Rafa Kalimann em vídeo nas redes sociais

A atriz pediu para o público se atentar com o que é publicado pela mídia: "Tomem cuidado com matérias mentirosas, com o efeito manada que se retroalimenta feito por pessoas irresponsáveis e cruéis. É inadmissível para mim que inventem qualquer mentira sobre meu trabalho, minha disciplina e as pessoas que me deram apoio nesse momento que tanto precisei."

Allan Souza Lima, namorado de Rafa, defendeu a amada nas redes sociais. "Estuda todos os dias. Estou ali ao lado dela decupando suas cenas, vendo suas cenas, colocando pontos para sua evolução."

Por que levantar tanta fake news acusando ela negativamente? Que tanta crueldade é essa? Se a Rafa fosse tudo o que estão falando negativamente nessas matérias — causando problemas nos bastidores, não decorando textos, tendo atritos com pessoas do elenco, produção — , eu dificilmente estaria ao seu lado, pois perderia por completo a admiração que eu tenho por ela. Allan Souza Lima

Colegas de elenco de Rafa também se pronunciaram a favor da ex-BBB. "Isso não é uma fofoca, é uma calúnia. A Rafa Kalimann é uma profissional dedicadíssima, super focada e parceira. Está sempre com o texto na ponta língua e disposta a ouvir conselhos, trocar com os colegas. Só vejo ela compenetrada, estudando. [...] Sou fã", afirmou Grace Gianoukas, 60, em um vídeo.

Daphne Bozaski, 31, comentou na publicação de Grace: "Você arrasou em fazer esse vídeo! Concordo e assino embaixo."

Thiago Martins, 35, concordou com as colegas de novela: "Rafa, você é nossa! Estamos com você até depois do final!"