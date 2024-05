Miguelzinho diverte funcionários do festival Doce Maravilha, no Rio

Díficil não ver um funcionário do festival Doce Maravilha, que acontece neste domingo (26), no Jockey Club do Rio de Janeiro, sem cantarolar durante o show de Miguelzinho do Cavaco. O artista de apenas 13 anos dominou o palco Elo, passando por inúmeros sucessos do samba e do pagode.

No repertório, Miguelzinho incluiu obras de Arlindo Cruz, Adoniran Barbosa, Jorge Aragão e Revelação. Ele ainda dançou com "Falta Você", de Thiaguinho.

Vale notar também que a maior parte de sua banda é formada por jovens igualmente talentosos. Camilla Monteiro, que estava no cavaquinho, é outra expoente no gênero.