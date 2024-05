Em vídeo de 2023, Paula Lavigne liga para ex-governanta: 'Te admiro muito'

Do UOL, em São Paulo

Após vir à tona detalhes do processo movido contra Caetano Veloso e Paula Lavigne pela ex-governanta do casal, um vídeo que mostra a relação da empresária com a funcionária voltou a circular nas redes sociais.

O que aconteceu

Paula Lavigne aparece conversando com Edna em uma ligação. Na ocasião, a empresária participava do programa mais recente de Angélica, '50 e Tanto', exibido em novembro de 2023.

A apresentadora pediu que as convidadas ligassem para as mulheres que mais admiravam, e Lavigne optou por ligar para a funcionária. No entanto, enquanto Ivete Sangalo, Gio Ewbank e Carolina Dieckmann foram às lágrimas em seus respectivos telefonemas, Paula iniciou a conversa repassando tarefas domésticas.

"Edna, a água chegou? Caetano comeu?", começou Paula Lavigne. Após ouvir o feedback da funcionária, a empresária então completou: "Só para dizer que eu te admiro muito, tá?". O gesto inesperado deixou Edna sem entender o que estava acontecendo.

Assista a partir de 13'45:

"Pediram [aqui no programa] para eu ligar pra uma pessoa que eu admirasse. Você sabe que pode contar comigo, né, Edna?", completou Paula Lavigne, que desligou depois de ouvir a resposta.

Na web, os internautas avaliaram a relação a partir da conversa e o processo judicial iniciado pela funcionária. "Nesse vídeo tá claríssimo a toxicidade da relação", disse um perfil. "Eu fiquei constrangida com esse vídeo, era claro que ela não tinha para quem ligar e que a atenderia. Todo mundo ali constrangido", cogitou outra usuária do Twitter.

Indenização milionária

A ex-funcionária entrou com duas ações trabalhistas, na Justiça do Rio de Janeiro, após ser demitida. De acordo com a Veja SP, Edna trabalhou para o casal por mais de 20 anos, e agora pede cerca de R$ 2,6 milhões de indenização.

Edna teria sido acusada de furto de dólares e tido o celular confiscado por Paula. A defesa publicou uma nota, afirmando ainda que ela foi vítima da mulher de Caetano.

Edna é, na verdade, vítima de Paula Lavigne. Durante os 22 anos em que trabalhou na residência do casal, Edna foi submetida a um padrão sistemático de abusos psicológicos e morais, fatos que ainda serão levados ao conhecimento do Judiciário Trabalhista em momento oportuno, advogados de Edna.

A equipe jurídica da ex-governanta detalhou ainda os métodos que teriam sido utilizados pela empresária na 'investigação'. Segundo os profissionais, Lavigne violou o sigilo das comunicações de Edna, acessou conversas pessoais e fez backup de seus dados privados.

Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa de Caetano e Paula Lavigne e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.