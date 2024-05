Lucas Buda e familiares são vítimas de assalto no Rio de Janeiro

Lucas Buda e seus familiares foram assaltados na madrugada de hoje, enquanto voltavam para casa após um evento no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A equipe do ex-BBB relatou o ocorrido no perfil do Instagram. "Buda e seus familiares foram assaltados hoje, por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos".

Nenhuma pessoa ficou ferida após o assalto. "Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem. Já estamos registrando BO. Ignorem mensagem e/ou ligação estranha vinda do Buda. Qualquer coisa, estamos por aqui".

Na noite de ontem, Buda marcou presença no festival Doce maravilha, que aconteceu no Jockey Club.