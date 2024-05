Excel sem mistério: como encontrar valores duplicados em uma planilha

O Excel é uma ferramenta muito útil para, entre outras coisas, checar dados. Imagine, por exemplo, que você tenha vários números em uma coluna e outros números em uma outra coluna e queira ver quais são repetidos.

Tilt te ensina a fazer essa checagem com uma fórmula simples.

Veja o passo a passo abaixo:

1) Abra o Excel

2) Monte a planilha com as colunas A, B e C

Monte a planilha como na imagem Imagem: Reprodução

3) Insira os dados que deseja comparar nas colunas A e C, deixando a coluna B vazia

Preencha as colunas Imagem: Reprodução

4) Va até a aba "Fórmulas", selecione "Lógica" e "SE"

Escolha o campo "Se" Imagem: Reprodução



5) A janela de argumentos abrirá. Digite em:

Teste lógico: ÉERROS(CORRESP(A4;$C$4:$C$15;0))

ÉERROS(CORRESP(A4;$C$4:$C$15;0)) Valor_Se_Verdadeiro: ""

"" Valor_se_falso: A4.