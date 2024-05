Leci, Nando Reis e Alceu Valença roubam a cena no 1º dia de Nômade Festival

O primeiro dia de Nômade Festival exaltou a música popular brasileira em grande estilo e teve Leci Brandão, Nando Reis e Alceu Valença roubando a cena e levando o público presente no Villa-Lobos, em São Paulo, ao delírio.

O que aconteceu

"Experiência incrível": Melly abriu a tarde de festival cantando o sucesso "Azul" para colocar os fãs para dançarem e espantar o tempo ruim de 16°C. Para Splash , a artista contou que ficou feliz em poder usar backing vocal pela primeira vez na vida no evento.

Foi uma experiência incrível, tô aqui imensamente feliz. Foi a primeira vez que eu fiz uma formação com backing vocals. Era o meu sonho e feliz demais.

Melly

"Viva a democracia": Leci Brandão, 79, esbanjou simpatia e carisma ao subir ao palco. Feliz em voltar a fazer shows após uma internação no início do ano, a cantora entoou a canção "Que Deus lhe Pague" e empilhou hits como "Exaltação à Mangueira", "O Show Tem Que Continuar", entre outras.

Leci Brandão - Nômade Festival Imagem: Nômade Festival / Rafael Strabelli

Viva a igualdade, viva o respeito, viva a diversidade, viva os professores, viva os estudantes, viva a periferia, viva os trabalhadores, viva os desempregados, viva a diversidade, viva as mulheres, viva os LGBT´s e viva a democracia.

Leci Brandão

Ponto alto do Nômade Festival: o público presente no Nômade Festival espantou o frio ao som de Nando Reis. O cantor fez os fãs cantarem a plenos pulmões os clássicos hits "Marvin", "O Segundo Sol" e "Relicário".

Segunda vez neste festival. Agradeço imensamente para voltar a estar aqui e agradeço imensamente a presença de vocês. Que essa tarde, noite, hoje e amanhã seja incrível pra vocês.

Nando Reis

Nando Reis e Arnaldo Antunes no Nômade Festival Imagem: Leo Franco/AgNews

Convidados especiais: Filho de Nando Reis, Sebastião Reis, também marcou presença no Nômade Festival para cantar. Outra atração da apresentação foi Arnaldo Antunes para interpretar em parceria o hit "Não Vou Me Adaptar", entre outras letras.

Muito bom estar neste parque onde estive tantas vezes com meus filhos. Parque Villa-Lobos, Festival Nômade e meu amigo Nando Reis, isso aqui está bom demais.

Arnaldo Antunes

"Elon Musk, vai pra marte": De BH para São Paulo, FBC agitou a tarde dos fãs de música brasileira com diversas sonoridades. No papo com a apresentadora Titi Müller, ele não ficou em cima do muro para mandar o dono do X (antigo Twitter) para o espaço.

Com certeza, eu ejetaria os bilionários. Ei, Elon Musk, vai pra marte logo você. Acredito que a solidariedade é a palavra-chave para o futuro de todos nós.

FBC

Alceu Valença se apresenta no Nômade Festival, no sábado (25), em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Chuva de hits de Alceu Valença: quando os ponteiros dos termômetros apontavam 14°C, ninguém conseguiu cruzar os braços já Alceu Valença subiu ao palco. Ele trouxe a sua vasta cartela de músicas para fazer os fãs paulistas de música popular brasileira saírem do chão e ganhou coro ao entoar os hits "Bobo da corte", "Anunciação", "Eu Vou Fazer Você Voar".

Obrigado, minha gente. Pois vocês me acalentaram.

Alceu Valença

Agudo e coreografias no encerramento: Pabllo Vittar cantou e performou seus famosos hits cima do palco para fechar o primeiro dia de shows do festival.

Obrigado, Nômade Festival. Que essa seja a primeira de muitas.

Pabllo Vittar