Falamansa e Lucy Alves antecipam São João no Doce Maravilha, no Rio

"Vocês vieram", celebrou Tato, o líder do Falamansa logo no início do show do grupo de forró no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, neste domingo (26).

O que aconteceu

Com a chuva que cai na cidade, centenas de fãs se aglomeraram no espaço coberto do evento para ver a banda. Falamansa tocou com a atriz e cantora Lucy Alves, parceria inédita.

Bastou cantar Gonzaguinha e Alceu Valença para o animado público improvisar uma quadrilha. Nem as falhas constantes no microfone acabaram com a alegria dos fãs.

O vocalista aproveitou a empolgação e "pelas pessoas que sofrem com enchente", pediu que o público levantasse as mãos em "Oh, chuva". "Mandem energia boa".

Logo depois, Lucy Alves provocou mais uma quadrilha com "Banho de cheiro" e "Festa só interior".

Os artistas encerraram sob fortes aplausos.