Rizzo diz sentir frio na barriga no MasterChef: 'Não sou nenhum personagem'

Helena Rizzo, 46, entra em sua quarta temporada no MasterChef (Band). A chef de cozinha já registrou a sua marca com a sinceridade ao avaliar pratos e as caras e bocas ao provar pratos, mas não esconde que ainda não está 100% habituada com o universo da TV.

Durante coletiva de lançamento da 11ª temporada do MasterChef, a jurada confidenciou para Splash que ainda tem "frio na barriga" ao estar num projeto que está celebrando dez anos de existência na TV brasileira.

É uma responsa, né? Ainda me dá um friozinho na barriga cada vez que eu subo nesse palco. Até porque, eu tô num lugar que não é o lugar que eu tô acostumada, que é de tá avaliando e tá julgando o que os outros estão fazendo.

Helena Rizzo

"Não sou nenhum personagem"

Helena Rizzo se diz realizada em trabalhar como jurada do MasterChef pela profissão do chef de cozinha ter ganhado outro patamar. "É um lugar legal de estar. A cozinha sempre vai tá num lugar de afeto, de amor. Acho lindo a pessoa que cozinha."

Ela, inclusive, destaca que a 11ª temporada do reality gastronômico contará com cozinheiros amadores, mas cheios de bagagens da culinária brasileira. "Notei uma diferença do pessoal amador que veio [nessa temporada], de nível de cozinha, de referências de ingredientes brasileiros, de histórias nossas daqui. Então, é muito gratificante."

Apesar do frio na barriga, Rizzo crê que a sua transparência é o diferencial para credenciá-la a jurada do MasterChef. "Não sou nenhum personagem. Tirando roupas, maquiagem, o cabelo, eu sou eu aqui, cozinheira, chefe de cozinha, com a bagagem que eu tenho. Ninguém é dono da verdade aqui. Sempre cabe também a gente refletir sobre os nossos julgamentos, porque a gente tem culturas diferentes num Brasil gigante e eu trouxe isso."

"Dou uma espiadinha"

Helena Rizzo tem o hábito de acompanhar a repercussão do MasterChef nas redes sociais. Além de querer entender a repercussão do episódio, ela busca saber se alguma declaração dada não foi bem interpretada pelo público.

Dou uma espiadinha porque a gente vive num momento muito difícil em relação ao que a gente fala, como a gente é interpretado, a correções que a gente tem que fazer de discurso, de jeito de falar as coisas. Sinto uma responsabilidade nesse lugar de tá na TV, de tá num lugar público e, às vezes, a gente fala uma coisa e cai num lugar errado, ou é mal interpretado.

A jurada também se cobra para não falar "bobagem" na TV. "Não costumo assistir ao programa. Tenho pavor de me assistir, mas eu dou uma checadinha num Twitterzinho, num Google ver se eu não falei nenhuma bobagem."

As críticas de haters após a avaliação negativa de um candidato querido do público é visto como normal pela chef. "Levo numa boa. Na cozinha sempre estive muito acostumada a receber críticas, né? Não fico pistola, as pessoas têm o direito de gostar ou não do que a gente tá fazendo, do nosso jeito. Às vezes, eu não me gosto também. Faz parte."