Fiuk explica fala sobre suruba: 'Desculpa decepcionar, mas sou hétero'

Fiuk, 33, se explicou após confundir os espectadores do videocast "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

O que aconteceu

O cantor disse que já fez "zoeiras" com "amigos e amigas ao mesmo tempo". "Falei nesse corte que eu estava com uns amigos e amigas e tal, e a gente brincava um pouco aqui e um pouco ali".

Ele explicou que não ficou com nenhum homem, só com mulheres. "Deixa eu traduzir isso: não necessariamente, você sendo um homem, você está com um amigo seu pegando outras meninas, você precisa pegar o seu amiguinho. E vice-versa".

Fiuk detalhou a situação, explicando que aconteceu mais um revezamento do que outra coisa: "O que acontece entre héteros quando você faz uma brincadeira (...) Eu tô com uma menina, vou para outra menina. Meu amigo vai para outra menina. Isso aconteceu uma vez, foi uma experiência legal, mas assim, só para deixar claro".

O artista ressalta que não vê problema algum em ser gay. "Para mim tanto faz, então se eu for gay um dia, vou falar. E se não for, tá tudo bem também. Desculpa decepcionar vocês, mas é isso, sou heterossexual".