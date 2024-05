Mais uma filha deixa de usar o sobrenome de Brad Pitt, diz revista

Vivienne, 15, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, decidiu abandonar o nome do ator, diz revista americana.

O que aconteceu

A adolescente foi creditada como "Vivienne Jolie" nos créditos da peça The Outsiders, estrelada por Angelina na Broadway. A jovem estuda teatro e ajudou a mãe na produção da peça.

Segundo a imprensa internacional, Vivienne se torna a terceira filha do casal a deixar de usar o sobrenome Pitt. Zahara se apresentou em um evento da faculdade como "Zahara Marley Jolie" e Shiloh fez sua conta pessoal e secreta no Instagram como "Shi Jolie".

"A implicação é que as crianças não querem ter nada a ver com Brad", disse uma fonte à revista In Touch.

A fonte informou à publicação que Brad Pitt se esforça para reconstruir o relacionamento com os filhos após o divórcio.

Jolie e Pitt se separaram em 2016, após 10 anos de relacionamento. Eles são pais de seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.