Música e memórias: Como Bocelli ecoa nos corações dos fãs brasileiros?

Na celebração dos 30 anos de carreira, Andrea Bocelli e o público eram unânimes. A reportagem de Splash conversou com diversos fãs que revelaram suas histórias de amor, celebração de Dia das Mães... teve até encontro de amigas para curtir a tão aguardada participação da Sandy no show.

O amor estava no ar no Allianz Parque. Diversos casais estavam celebrando a união que teve Andrea Bocelli como trilha-sonora. É o caso da Simone Costa e seu marido Renato Costa, que vieram do Rio de Janeiro apenas para curtir o show.

Simone Costa e o marido, Renato Costa, no show do Andrea Bocelli Imagem: Bruna Gavioli/ UOL

"Eu sou apaixonada por ele há muitos anos. A música 'Con te Partirò' tocou no nosso casamento. Escolhemos essa canção porque ela toca nossa alma. É emocionante", revelou Simone. "Adoramos ele, a gente escuta bastante no carro e em casa. Minha esposa queria muito vir e ela me motivou", disse Renato.

Estela Maris e o filho no show do Andrea Bocelli Imagem: Bruna Gavioli/ UOL

A noite não era apenas de celebração da turnê, muitas mamães aproveitaram a noite para usufruir do presente em comemoração da data. De Curitiba, Estela Maris foi presenteada pelo filho para realizar o sonho de ver seu ídolo de perto. "Eu sou de Curitiba, meu filho mora em São Paulo e me trouxe pois eu canto em um coral. Fazemos várias apresentações e as músicas do Bocelli sempre estão no nosso repertório. Estou emocionada! É tudo muito lindo."

Qual o segredo da popularidade da música de Bocelli?

A nossa reportagem conversou com diversos fãs que destacaram que, além da voz que toca o coração, o tenor populariza o gênero ao fazer parcerias com artistas do mundo todo que "são diferentes mas se complementam e fazem o feat perfeito". Como o caso da parceria de longa data com a Sandy.

Para Ana Paula Fagundes, a maneira como a voz deles se equaliza é impressionante. "É um feat diferente, mas que dá tão certo. É algo que te conquista e você gosta de ouvir."

Ana Paula Fagundes e Roberta Colucci no show do Andrea Bocelli Imagem: Bruna Gavioli/ UOL

Ana veio com sua amiga Roberta Colucci e disse que a ideia inicial era ver o feat com a cantora e ficaram surpresas com o resultado. "Sandy evoluiu e amadureceu muito. Ela ainda vai muito longe, vai levar a música brasileira para o mundo", completou.

O tenor encerra a sua turnê pelo Brasil neste domingo (26), às 19h, no Allianz Parque. Após seis anos, Bocelli retornou ao país para celebrar os seus 30 anos de carreira com concertos em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.