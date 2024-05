Nada de tédio no sexo: 7 maneiras de esquentar a relação e agitar a rotina

Cair na rotina em termos de sexo acontece até com os melhores casais - e com os mais calientes também. Principalmente se você está em um relacionamento que já dura bastante tempo. Mas isso não significa, ou pelo menos não precisa significar, o fim da libido a dois.

Existem várias coisas possíveis de fazer para tornar a hora H mais interessante - muitas delas podem aproximar o casal emocionalmente também.

7 dicas para tirar o sexo da rotina

Conversem

O diálogo é a parte mais importante de qualquer relacionamento. Por meio dele, o casal encontra a real causa dos problemas e assim pode trabalhar em conjunto em uma solução definitiva.

Quando falamos de sexo, as mentes se abrem e, conversando, é possível entender o outro, expor suas vontades, desejos e até as reclamações sobre o par. Mas não vale só criticar em vão, o objetivo aqui é encontrar uma harmonia, seja na cama ou fora dela!

Contem suas fantasias

Transar no avião? Em público? Se vestir como algum personagem? Frequentar uma casa de swing? As pessoas têm as mais variadas fantasias sexuais: eu tenho, você tem, seu par tem. E isso é perfeitamente normal.

E se é algo que você quer tanto, por que não compartilhar com aquele/a que você divide a cama, as contas e outras tantas coisas? Vocês podem acabar descobrindo alguma em comum ou combinar de um realizar a do outro.

Masturbem-se juntos

A masturbação é encarada como algo saudável e essencial para uma boa vida sexual.

Masturbando-se juntos, você poderá perceber como seu par se excita, como se toca e, finalmente, como chega ao clímax. E vice-versa, claro!

Revezem-se em turnos

Pode ser um combinado ou pode ser espontâneo, mas por que não dedicar uma noite inteira ao par?

Limpe os pensamentos e foque só nele ou nela, trabalhe bem as preliminares, diga coisas que sabe que vão agradar, invista em dar prazer, mesmo.

No dia seguinte, diga: agora é minha vez!

Façam pequenas mudanças

Vocês transam sempre à noite? Então pulem essa parte e caprichem no sexo logo ao acordar.

Têm o hábito de se arrumarem juntos para o trabalho? Acordem um pouco mais cedo e tomem um banho relaxante a dois - com direito a sexo depois, ou durante.

Está esperando ele ou ela preparar o jantar? Surpreenda como uma taça de vinho e um sexo oral muito bem feito ali na cozinha mesmo.

Pratiquem o sexting

Sabe aquela mensagem apimentada que chega, do nada, durante o dia? É uma bela maneira de ir esquentando as coisas antes mesmo de chegar em casa.

Digite o que você gostaria de fazer quando encontrar o par, ou então suas lembranças da última noite quente de vocês dois.

Aliviem a tensão

Sexo deve ser uma coisa fácil, gostosa e divertida para os dois lados.

Então tirem a pressão de cima dele: vocês não precisam transar todos os dias - mas podem, se quiserem; não precisam gozar toda vez, foquem nas preliminares e no prazer, eles são mais importantes que o resultado final.

Por fim, o sexo não precisa ser uma coisa mecânica, se quiser marcar na agenda um tempo para isso, ok, mas também é ok pegar o par de surpresa e deixar ser surpreendido.

*Com matéria publicada em 17/03/2023