Fotos: Anhembi vibra com IRA!, Frejat, Blitz e mais bandas no Somos Rock

Em sua quarta edição, o Somos Rock reuniu nomes de peso do rock brasileiro na Arena Anhembi, em São Paulo, neste sábado (25). O público se jogou em um line-up renomado que contou ainda com Paulo Ricardo, Di Ferrero, Raimundos, Detonautas, Ultraje a Rigor, Biquíni e Humberto Gessinger. Confira os shows do dia:

Edgar Scandurra, guitarrista do Ira!, se apresenta no festival Somos Rock, no sábado (25), em São Paulo Imagem: Anderson Carvalho/Divulgação

Humberto Gessinger no festival Somos Rock, em São Paulo Imagem: Anderson Carvalho/Divulgação

Humberto Gessinger foi uma das atrações do festival Somos Rock, no sábado (25), em São Paulo Imagem: Anderson Carvalho/Divulgação

Show Frejat - Somos Rock Festival Imagem: Somos Rock Festival/ Anderson Carvalho

Show Raimundos - Somos Rock Festival Imagem: Somos Rock Festival/ Anderson Carvalho

Show Paulo Ricardo - Somos Rock Festival Imagem: Somos Rock Festival/ Anderson Carvalho

Show Blitz - Somos Rock Festival Imagem: Somos Rock Festival/ Anderson Carvalho

Show Detonautas - Somos Rock Festival Imagem: Somos Rock Festival/ Anderson Carvalho

Show Biquíni - Somos Rock Festival Imagem: Somos Rock Festival/ Anderson Carvalho

Show Ultraje a Rigor - Somos Rock Festival Imagem: Somos Rock Festival/ Anderson Carvalho