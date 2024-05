Novela com Regina Duarte proibida pela censura é resgatada pelo Globoplay

Na segunda-feira (27), o Globoplay resgata a novela "Fogo Sobre Terra" (Globo), de 1974. Originalmente exibida com 209 capítulos, apenas 6 desses chegarão na plataforma de streaming da Globo.

Qual é a história?

A trama mostra os conflitos entre a modernidade urbana e a tradição rural. Se passando no final dos anos 1950, dois irmãos separados na infância se reencontram na condição de rivais ao decidir o destino de uma cidade e disputar o amor da mesma mulher.

Enquanto Pedro (Juca de Oliveira) foi criado por sua tia Nara (Neuza Amaral), no sertão do Mato Grosso, Diogo (Jardel Filho) viveu no Rio de Janeiro e foi educado como filho pelo engenheiro Heitor Gonzaga (Jaime Barcelos). A partir do reencontro desses dois jovens, "Fogo Sobre Terra" pretende discutir as diferenças entre o urbano e o rural.

A novela conta ainda com Regina Duarte vivendo Bárbara, jovem filha de Nara e Heitor, que foi criada pelo pai na cidade grande. Ao conhecer Pedro se apaixona perdidamente. Ela é vítima de cegueira psicológica, que a controla quando não consegue lidar com uma crise nervosa.

Bárbara (Regina Duarte) em 'Fogo Sobre Terra' Imagem: Acervo/Globo

Proibida pela censura

"Fogo Sobre Terra" foi proibida pela censura federal da época. Um ano antes de sua exibição original, que aconteceu em 1974, a sinopse da trama foi vetada pelos militares.

Por causa disso, a autora Janete Clair precisou fazer várias alterações para que a novela conseguisse ir ao ar. Em uma das mudanças, a roteirista precisou cancelar uma cena em que Pedro Azulão convoca os cidadãos a pegar em armas para defender a cidade que estava prestes a ser destruída.

Outro personagem que sofreu muitas mudanças por causa disso foi Arthur Braga (Herval Rossano). Ele era um homem casado que tinha uma amante negra, o que não foi bem visto pelos censores.

Em registros do Memória Globo, Janete Clair reclamou sobre censura sobre Fogo Sobre Terra: "É preciso dizer que não tem sido fácil escrever Fogo Sobre Terra. Por vezes o telespectador deve ter achado um capítulo sem nexo, truncado, e deve ter imaginado que eu enlouqueci. Não é fácil dizer a verdade. E, às vezes, ela vai ao ar mutilada por mil injunções. Em 'Fogo Sobre Terra', de uma só vez, tive que rasgar 12 capítulos. E muitas cenas saíram de minha máquina e não chegaram ao vídeo".

Apenas 6 capítulos

A novela escrita por Janete Clair retorna dentro do Projeto Fragmentos. Diferente do Projeto Resgate, que pretende trazer de volta as novelas clássicas na íntegra, o Fragmentos inclui no catálogo do Globoplay tramas que não foram preservadas completas nos arquivos da Globo.

"Fogo Sobre Terra" retorna com apenas 6 capítulos. Ainda não se sabe se eles fazem parte do início, meio ou fim da história.