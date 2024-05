Que calor! Lista elege melhores pratos apimentados - e Brasil fica de fora

Não deixa passar uma pimentinha? Pratos das mais diversas cozinhas ao redor do globo colocam à prova o paladar de muita gente quando o assunto é pimenta.

A rede de tevê americana CNN elegeu 20 pratos internacionais que considerou os melhores do mundo em termos de "picância". A conclusão é polêmica: o Brasil, por exemplo, ficou de fora da lista, que é compreensivelmente generosa em representantes asiáticos.

As receitas selecionadas não foram classificadas em ordem. Confira os pratos:

Sopa Egusi, da Nigéria

Sopa Egusi, da Nigéria Imagem: Lawrence K. Ho/Los Angeles Times via Getty Images

Ata rodo, também conhecida como pimenta bonney, é o motivo por trás da potência desta sopa nigeriana, que é preparada a partir das sementes socadas do melão egusi — uma fruta da África Ocidental que é "parente" da melancia. Cheia de proteínas, as sementes engrossam o caldo, adicionando textura e sabor à combinação de carnes, frutos do mar e verduras.

A sopa costuma ser servida com inhame amassado como acompanhamento, o que ajuda a absorver e equilibrar o "calor" da pimenta.

Hot Pot de Sichuan, da China

Hot Pot de Sichuan, da China Imagem: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

Uma interessante combinação de canela, cravos-da-índia, anis estrelado e pimentas secas e em grão de Sichuan: esta é base do caldo em que os chineses costumam mergulhar carnes de pato, frutos do mar, frango, porco, cordeiro e vegetais da estação. O resultado é uma certa dormência após provar a iguaria, que ainda é frequentemente servida com um molho de acompanhamento à base de pasta de malagueta também.

Conhecido também como hot pot de Chongqing, o prato teria surgido como uma mistura popular entre os barqueiros do rio Yangtze, mas se espalhou por toda a China — e ao redor do mundo — graças a entusiastas de muita pimenta.

Som Tam, da Tailândia

Som Tam, da Tailândia Imagem: Albany Times Union/Hearst Newspa/Albany Times Union via Getty Images

Esta salada fresca de fatias finíssimas de papaya verde, popular no nordeste da Tailândia e em Laos, pode enganar. Sua aparência leve esconde a potência do pimentão tailandês — conhecido também como pimentão olho-de-pássaro — que se combina às vagens, suco de tamarindo, camarão seco, molho de peixe e pasta de cana de açúcar.

Frango Peri Peri (ou Piri-Piri), de Moçambique e de Angola

Frango Peri Peri (ou Piri-Piri), de Moçambique e de Angola Imagem: Houston Chronicle/Hearst Newspap/Houston Chronicle via Getty Imag

Foram os portugueses que levaram esta receita de frango até Angola e Moçambique no século 15, quando decidiram combinar as pimentas africanas a ingredientes europeus. Piri-piri ou peri peri se refere à pimenta vermelha que dá sabor e complexidade à marinada do frango, que ainda leva azeite, limão, alho e ervas como manjericão e orégano, em uma mistura de sabores salgados, azedos e doces.

O prato é popular também na Namíbia e na África do Sul, onde é encontrado no menu de restaurantes portugueses.

Barriga de porco de Mao, da China

Mao Shi Hong Shao Rou, da China Imagem: Reprodução/Reddit

Oficialmente conhecido como Mao Shi Hong Shao Rou, ou a barriga de porco refogada de Mao Tsé Tung, um prato popular na terra de origem do líder comunista chinês e que teria sido um de seus favoritos — frequentemente pedido por ele aos seus chefs em Pequim. O molho brilhante e caramelado de soja leva uma série de pimentas secas e temperos, que transformam as porções de panceta em estrela das refeições do país.

Jerk Chicken, da Jamaica

Jerk Chicken, da Jamaica Imagem: Tom McCorkle for The Washington Post/The Washington Post via Getty Images

Este é outro prato em que brilha a pimenta bonney ou pimentão escocês — favorita também na Jamaica, segundo o podcast jamaicano Mark Harvey relatou à CNN. "Para os jamaicanos, o nível de picância começa em médio para as crianças e vai até apimentado roxo", explicou. Lá, as pimentas são avaliadas do verde ao laranja, vermelho e roxo — do mais leve ao mais forte sabor.

Neste prato, a pimenta compõe a marinada do frango (o prato também pode ser preparado com carne de porco), assim como outros frutos da pimenteira. A receita ainda é cozida em lenha da madeira da mesma pimenteira. A fumaça do preparo pode ser vista à beira das estradas de Montego Bay a Boston Bay.

Ayam Betutu, da Indonésia

Ayam Betutu, da Indonésia Imagem: Reprodução/Reddit

Popular nas ilhas de Bali e Lombok, na Indonésia, este frango é servido inteiro e recheado com uma pasta aromática e apimentada — o betutu — que geralmente é preparado de uma mistura de pimentas malaguetas frescas, galangal (o primo indonésio do gengibre), nozes, chalotas, alho, cúrcuma, pasta de camarão, entre outros ingredientes.

Depois, o frango é embrulhado em folhas de bananeira e cozido no vapor, o que ressalta os aromas e os sabores dos temperos na carne. Em Bali, o Ayam Betutu é servido em cerimônias religiosas, mas pode-se encontrar o preparo em restaurantes especializados das ilhas.

Buffalo chicken wings, dos EUA

Buffalo chicken wings, dos EUA Imagem: Smith Collection/Gado/Gado via Getty Images

Tão popular nos EUA quanto hambúrgueres, estas asinhas de frango apimentadas são parte do menu tradicional em todo bar de esportes no país, onde torcedores se reúnem para assistir jogos e tomar uma cerveja com o quitute como acompanhamento. Servidas com talos de salsão ou molhos de queijo azul ou ranch, elas são uma invenção de 1964 de um bar de Buffalo, no estado de Nova York, reza a lenda.

Embora as Buffalo wings sejam as mais apimentadas, há outras versões como as teriyaki wings ou até outras com molhos de alho e mel ainda mais suaves. Para provar a potência original, combine pimenta caiena, manteiga, vinagre, alho em pó e molho inglês na preparação de sua cobertura.

Aguachile de Camarão, do México

Aguachile de Camarão, do México Imagem: Reprodução/Facebook

"Primo" do ceviche, este prato cru de camarão marinado é um sucesso em Sinaloa e na Baja Peninsula, no México. O segredo? As pimentas chiltepín, que parecem pequenas frutinhas vermelhas e seriam parentes da olho-de-pássaro indiana, além de pimentas serrano e jalapeño. Elas são utilizadas para preparar a marina do camarão, que ainda leva suco de limão taiti, cebola roxa, coentro e pepino. Prove com torradas.

Pad Ka Prao, da Tailândia

Pad Ka Prao, da Tailândia Imagem: Reprodução/Reddit

Um dos pratos mais populares da Tailândia, o Pad Ka Prao é servido em barracas nas ruas e em restaurante de Bangcoc às ilhas do país. Considerado o equivalente a um sanduíche ou hambúrguer em outras partes do mundo, ele é uma mistura de carne de porco moída, pimentas tailandesas e tulsi — o manjericão sagrado típico do sul da Ásia.

Os tailandeses costumam degustá-lo com um ovo frito de gema mole por cima.

Beef Rendang, da Indonésia e da Malásia

Beef Rendang, da Indonésia e da Malásia Imagem: South China Morning Post/South China Morning Post via Getty Images

Um favorito da região a oeste de Sumatra, o beef rendang faz sucesso não só na Indonésia como nos vizinhos Brunei, Malásia e Filipinas. Preparado com um curry seco e folhas de combava — um "parente" do limão galego —, ele leva ainda leite de coco, anis estrelado, pimenta malagueta, entre outros temperos. É outro prato bastante celebrado e servido a convidados durante ocasiões especiais.

Daktoritang, da Coreia do Sul

Daktoritang, da Coreia do Sul Imagem: Brücke-Osteuropa/Creative Commons

Perto do daktoritang, o picante kimchi — prato coreano de repolho fermentado — é suave, aponta a CNN. Querido em sua terra natal, este ensopado de frango leva doses generosas de gochugaru, o chili em pó coreano, e de gochujang (sua versão em pasta). Completam ainda a receita do seu molho o vinho de arroz, molho de soja, alho, gengibre e óleo de gergelim.

Uma vez pronta, a mistura picante é servida com cenouras, cebolas e batatas.

Phaal curry, de Birmingham, na Inglaterra, e de Bangladesh

Phaal curry, de Birmingham, na Inglaterra, e de Bangladesh Imagem: Flickr/joo0ey/Creative Commons

Considerado um dos pratos com curry mais picantes de todo o mundo, este prato foi inventado na Inglaterra por chefs de origem Bangladeshi. Seu molho tem como base o tomate com gengibre, mas a mistura ainda leva sementes de erva doce e bastante pimenta: malagueta, bonney e habanero, entre outras.

No total, até 10 tipos de pimenta podem compor a receita, inclusive a bhut jolokia, também conhecida como "pimenta fantasma" e tida como uma das pimentas mais picantes do mundo.

Penne all'arrabbiata, da Itália

Penne all'arrabbiata, da Itália Imagem: Petar Milosevic/Creative Commons

O molho "raivoso" — é esta a tradução do nome — deste clássico de Roma combina os sabores de peperoncino (como é chamada a malagueta por lá) com o tomate e alho, dando um toque picante à massa. O prato é geralmente harmonizado com vinho tinto Cesanese, outra tradição da Cidade Eterna, ou com outros vinhos frutados.

Rótulos muito alcoólicos ou com notas pesadas de carvalho poderiam reforçar ainda mais o fator picante do prato e "desaparecer" na boca, aconselhou à CNN o expert Chris MacLean, proprietário do clube de vinhos romano Open Tuesday Wines.

Frango Chettinad, da Índia

Chettinad, da Índia Imagem: M N Swarna/Creative Commons

Criado pela comunidade Tamil no sul da Índia, o Chettinad costuma levar temperos locais como o anis estrelado, pimentas, kalpasi (flor de pedra) e marati mokku (vagem seca de flor). As porções de frango são fervidas em uma combinação dos temperos assados e coco. Depois, elas são tradicionalmente servidas com arroz cozido no vapor ou chapati, aquele pão fininho popular no sul da Ásia.

Doro wat, da Etiópia

Doro wat, da Etiópia Imagem: South China Morning Post/South China Morning Post via Getty Images

A picância do Doro Wat é resultado do uso do berbere — uma combinação etíope de temperos que leva pimentas chili, manjericão, cardamomo, alho e gengibre. Este ensopado de frango também costuma receber, por cima, ovos cozidos. Ele é bastante popular em ocasiões especiais no país, como casamentos, festas religiosas e reuniões de família. Se for convidado para prová-lo, segundo a CNN, considere uma honra.

Mapo tofu, da China

Mapo tofu, da China Imagem: The Washington Post/The Washington Post via Getty Images

A grande estrela deste prato é a pimenta em grão de Sichuan, que tornou o Mapo tofu um pedido imensamente popular e picante nesta área da China. Os pedaços generosos de tofu geralmente são misturados à carne de boi ou porco moída, além de uma pasta picante de feijão fermentado chamada doubanjiang.

A cor avemelhada é resultado da presença do málà, um mix da pimenta de Sichuan com o chili, que é famoso por adormecer a boca de quem prova a receita.

Vindaloo, da Índia

Vindaloo, da Índia Imagem: Ken Hively/Los Angeles Times via Getty Images

Resultado da influência portuguesa na região de Goa, na Índia, o Vindaloo não era inicialmente apimentado. "Ele originalmente continha carne de porco, batatas (aloo) e vinagre (vin), daí o nome", explicou ao veículo o pesquisador de gastronomia indiana Saurav Dutt.

No entanto, quando o prato foi "exportado" para as casas de curry no Reino Unido, que eram majoritariamente comandada por chefs muçulmanos de Bangladesh, eles deram o seu toque pessoal à receita com carne bovina, frango ou cordeiro — além de muito mais pimenta, seja calabresa em flocos ou pimenta bonney picada. Em Goa, contudo, ainda existem as versões mais suaves apenas com canela e cardamomo.

Mafé, de Senegal

Mafé, de Senegal Imagem: A Healthier Michigan/Creative Commons

Os cozinheiros do Senegal são fãs da pimenta bonney (também conhecido como 'boina escocesa' ou pimentão escocês) — e é ela a protagonista deste ensopado picante com tomate e amendoim. Há versões que levam carne bovina, cordeiro ou frango, dependendo do gosto do freguês. Para um bom mafé ainda são indispensáveis batatas, cenouras e outras raízes.

A receita faz sucesso em outros países da África Ocidental como Mali e Gâmbia e, em alguns locais, é preparada também sem as carnes.

Chili, dos EUA

Chili, dos EUA Imagem: Joel Gonzalez/Divulgação

Popular no México e no Texas, no sul dos EUA, o chili pode ganhar algumas formas. A mais tradicional receita texana, explicou à CNN o chef Julian Gonzalez do Sawmill Market de Albuquerque, não possui os feijões vermelhos amados em versões mexicanas. Por lá, a o foco é nos temperos — cuminho e páprica — e nas pimentas chili e caiena que dão o sabor ao prato.

Mesmo assim, as receitas se adaptam ao longo do país. Enquanto Gonzalez prepara o seu com carne de porco, as versões com carne bovina e até com abóbora, em pratos vegetarianos, se popularizam em outros endereços americanos.