Por que Marte está 'arrotando' gás metano? Nasa tem algumas teorias

Seres vivos são os responsáveis por produzir a maior parte de gás metano produzido na Terra. Mas como pode, então, um outro planeta sem sinal de vida estar fazendo a mesma coisa?

Surpreendendo até a Nasa, foi constatado pelo rover espacial Curiosity que há gás metano vazando na superfície de Marte através de uma cratera chamada de Gale — até então o único lugar deste planeta onde foi encontrado esse tipo de gás.

O achado foi publicado em um artigo no final de março de 2024 na "Journal of Geophysical Research: Planets".

O estudo mostrou que o metano também se comporta de maneira muito inesperada: ele aparece durante a noite e some durante o dia. Às vezes pode também atingir níveis até 40 vezes maiores que o normal. O metano também não fica na atmosfera.

As hipóteses

Para os cientistas, sua provável fonte são mecanismos geológicos que envolvem água e rochas no subsolo.

O artigo publicado em março sugere que o metano poderia ser selado sob o sal solidificado. Assim, quando a temperatura cresce, enfraquece sua vedação levando a um vazamento. O próprio peso do rover da Nasa sobre a crosta também pode rachá-la, o que faz com que o metano exploda em uma explosão concentrada, parecida com um arroto.

Outro grupo de cientistas liderados por Alexander Pavlov, no Goddard Space Flight Center da Nasa, sugerem que o gás pode ser baforado caso um veículo passe pela superfície onde está armazenado, o que pode levar a uma quebra da crosta.

Para provar suas teorias, os cientistas creem que precisam de medições mais consistentes do metano. O rover acaba por farejar metano muitas vezes também por perfurar a superfície de Marte.

Porém, segundo os pesquisadores, para testar a frequência com que os níveis de metano aumentam seria necessária uma nova geração de instrumentos de superfície que medem continuamente o metano a partir de outros locais em Marte.