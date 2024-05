Shakira, Gaga: fãs da Madonna dizem qual artista gostariam de ver de graça

Fãs de todo o Brasil se reuniram neste final de semana para o show da Madonna que aconteceu na noite de sábado (4), gratuito na praia de Copacabana, zona sul do Rio. Para um evento futuro, eles dizem que Shakira, Coldplay, Lady Gaga e Elton Jhon seriam boas opções.

O que aconteceu

Desde às 9h da manhã aguardando o show que começou só após às 22h30, Sharlene Félix da Silva, 35, atendente, veio com o irmão de Recife para ver a artista. "Assisti da grade, foi incrível. Quando cheguei, tinham muitas pessoas deitadas para guardar lugar e conforme o sol foi esquentando, o povo começou a desistir. Um rapaz chegou a passar mal, desmaiar e foi socorrido pelos bombeiros. Foi ótimo, não vi muitos roubos lá na frente e já quero um próximo evento, mas dessa vez com a Shakira. Iria ser tudo, daria mais de um milhão de pessoas, com certeza", disse a Splash.

Fã da Madonna desde os 12 anos, ela já assistiu a dois shows da rainha do pop em São Paulo, em 2008, no Morumbi. "Comprei para 2012 também, mas desisti porque estava grávida, com barrigão. Tive que vender o ingresso. Agora surgiu essa oportunidade e de graça. Foi ainda melhor que o de São Paulo por conta da parte do samba, com a Pablo Vittar. Tornou tudo especial. A parte com a homenagem ao Michael Jackson foi lindo também", conta.

Sharlene Félix da Silva Imagem: Daniele Dutra/UOL

A psicóloga Naia Souza, 44, é moradora de Copacabana e ficou encantada com o show. "O próximo gostaria que fosse do Coldplay. Eles são muito bons, assisti o show deles e da Madonna na Argentina. A experiência de ontem foi incrível, tudo muito profissional, uma pena que vi o show de longe", conta.

Como acompanhou toda a movimentação do bairro de perto, Naia pontuou algumas falhas que precisam ser melhoradas em um próximo evento. "Tinham algumas falhas. Muitos telões ficaram tampados pelos coqueiros e ao longo da semana, para o morador foi ainda pior. Vi muito problema e assalto, ao longo dos dias, bem assustador. Achei que não seria assim", afirma.

Direto do centro-oeste, mãe e filho vieram de última hora para assistir pela primeira vez o show da artista. "Somos de Goiânia, soubemos do show e decidimos na quinta-feira (2) vir para o Rio . Viemos de última hora e chegamos sábado de tarde. Foi maravilhoso, foi uma emoção muito grande. Sou fã desde os 10 anos. Em um próximo show quero ver a Lady Gaga, vai animar muito o público, com certeza", disse o estudante Marcelo Lopes, 24.

Já sua mãe, fã da Madonna desde 1980, também ficou encantada com a apresentação e contou quem ela quer ver nas areias de Copacabana em um próximo evento. "Foi muito bom, superou as minhas expectativas. Gostaria de ver o Elton Jhon, gosto muito das músicas dele. Seria incrível", disse Vânia da Silva, 54, dona de casa.

Marcelo Lopes e Vânia da Silva Imagem: Daniele Dutra/UOL

O artesão Renan Junior, 30, não esconde a alegria de ter assistido ao show de Madonna, e avisa que faria tudo novamente não só por Madonna, mas por outras divas. "Cheguei na terça-feira 30/04, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Peguei um ônibus, são 15 horas até São Paulo, e de São Paulo até aqui mais sete. Já cheguei, deixei a mala no hostel, desci pra cá e fiquei o dia inteiro".

Renan listou um top 3 de artistas que gostaria de assistir. "É óbvio que Madonna é um patamar inacreditável, surreal, mas tem outros nomes que valem essa infraestrutura também, como Shakira, Christina Aguillera e Rihanna.