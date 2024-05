'Sempre achei as filmagens estressantes': por onde anda o Mr. Bean?

Mr. Bean certamente já arrancou gargalhadas de você. O sitcom sobre o cômico e atrapalhado personagem britânico com ideias mirabolantes chegou ao Brasil no começo da década de 90 e é visto até os dias atuais via canais fechados e plataformas de streaming.

O ator Rowan Atkinson é o responsável por criar e dar a vida ao icônico personagem e seu último trabalho no papel de Bean foi em 2020. O sucesso conquistou milhares de fãs no mundo e já rendeu série, livros e uma franquia de filmes.

O sucesso do Mr. Bean nunca me surpreendeu. Observar um adulto se comportando de maneira infantil sem estar remotamente ciente de sua inadequação é fundamentalmente engraçado. O fato de a comédia ser visual e não verbal significa que ela também teve sucesso internacionalmente.

Rowan Atkinson, em entrevista à BBC

Como é o Mr. Bean?

Criado em 1989, Mr. Bean é um homem atrapalhado e infantil e tem dificuldade em realizar as tarefas mais simples da vida cotidiana. No entanto, as ideias criativas e, por vezes, absurdas para solucionar os problemas o deixam engraçado.

Uma curiosidade é que, em geral, Mr. Bean não fala no sitcom — no máximo resmunga uma palavra ou outra. Por isso, as caras e bocas dele se tornaram marcantes, que sempre são muito exageradas.

Ele tem um vestuário clássico do homem que trabalha num escritório: sempre está trajado com um blazer na cor marrom, uma camisa branca, uma gravata vermelha, calça marrom, sapatos pretos e um relógio de pulso.

Outro ponto engraçado de Mr. Bean está ligado ao seu carro. Em diversos episódios da série e do desenho animado, além dos dois filmes, seu carro modelo Morris Mini Cooper — que na sitcom carrega o apelidou de Mini.