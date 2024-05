Para todos os bolsos: confira 6 relógios inteligentes a partir de R$ 170

Os relógios inteligentes acompanham seu desempenho em atividades físicas, monitoram parâmetros de saúde como frequência cardíaca, pulsação e respiração, computam gastos calóricos e, dependendo do modelo, ainda funcionam para atender ligações e mandar mensagens.

Se você está em busca de um que se encaixe no seu perfil de vida, o Guia de Compras selecionou seis modelos com preços que variam entre R$ 169,99 e R$ 2.308,40. Todos estão à venda na Amazon, parceira do UOL. Confira:

A marca não é tão famosa, mas ele tem feito sucesso em vendas na Amazon e conta com mais de 3 mil avaliações de compradores;

Tem monitoramento de atividades como caminhada, corrida, natação, ciclismo, pular corda, basquete e futebol;

Resistente à água, aguenta até 1 metro de profundidade;

Com GPS;

Permite integração a redes sociais.

Monitora frequência cardíaca e estresse;

Tela de 1.6" Amoled colorida;

Permite controlar câmera e mídia do celular;

Detecta queda e emite alerta de SOS.

Com mais de 100 modos de treino, com atividades variadas como basquete, futebol, eSports e pádel;

Bateria carrega até capacidade máxima em 45 minutos e dura até 9 dias, segundo a empresa;

Compatível com telefones Huawei, iOS e Android;

Tem GPS integrado, que dispensa o uso do sistema de localização de um smartphone.

Conta com mais 100 modos de esporte;

Permite atender ligações a partir do relógio;

Resistência à água.

Conta com 60 modos esportivos;

Tem GPS integrado;

Mede oxigênio no sangue e frequência cardíaca;

Tela de 1,43";

Bateria promete durar 9 dias.

Monitora atividades físicas variadas, como caminhadas e corrida, bicicleta, musculação, natação, futebol, basquete e trilha;

Coleta e registra os batimentos cardíacos e ajuda a monitorar os estágios do sono, além de detectar quedas e acidentes;

Tela "sempre ativa", para economia de bateria;

Classificação IP6X de resistência à poeira.

