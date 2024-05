Mulher usa remédio para emagrecer, desmaia e é achada por filha de 8 anos

Uma empresária de Manchester, no Reino Unido, comprou injeções de semaglutina sem recomendação médica para emagrecer. Ela passou mal e foi encontrada desmaiada no banheiro de casa pela filha de 8 anos.

O que aconteceu

Kerry Boland, de 34 anos, comprou injeções usadas para tratar diabetes com o objetivo de emagrecer. As informações são do Daily Mail.

O uso do remédio conhecido como Ozempic e seus similares sem recomendação médica pode trazer riscos.

Ela adquiriu os medicamentos de uma suposta especialista em beleza que também é enfermeira. A empresária diz que queria emagrecer rápido para uma sessão de fotos do seu negócio.

Logo após aplicar a primeira dose, Kerry teve intensas dores de cabeça, cólicas e diarreia. Ela também relata que se sentiu exausta.

Dois dias depois, foi encontrada desacordada pela filha de apenas 8 anos. O padrasto da criança levou Kerry ao hospital.

Hospitalizada. Kerry teve que tomar soro com fluidos e analgésicos por 15 horas. "Eu não recomendo essas injeções de jeito nenhum, meu conselho seria não chegar perto delas", disse ela.