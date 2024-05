Tribunal russo apreende ativos do Deutsche Bank e Commerzbank em ação judicial

MOSCOU (Reuters) - Um tribunal russo determinou que os ativos, contas, propriedades e ações do Deutsche Bank e do Commerzbank sejam apreendidos na Rússia como parte de uma ação judicial envolvendo os bancos alemães, mostraram documentos judiciais.

Os bancos estavam entre os credores fiadores de um contrato para a construção de uma unidade de processamento de gás na Rússia com a alemã Linde, que foi encerrado devido às sanções ocidentais.

Os processos foram movidos pela RusChemAlliance, com sede em São Petersburgo, uma joint venture 50% pertencente à gigante russa do gás Gazprom, que é a operadora do projeto.

O tribunal de arbitragem de São Petersburgo proibiu o Deutsche Bank de exercer a sua participação de 100% no capital autorizado da sua subsidiária russa, bem como do Deutsche Bank Technology Center LLC.

O tribunal também impôs a apreensão de até 238,6 milhões de euros em títulos, imóveis e contas bancárias do Deutsche Bank, bem como de sua subsidiária russa e do Deutsche Bank Technology Center.

O Deutsche Bank em Frankfurt disse que já havia provisionado cerca de 260 milhões de euros para o caso.

“Precisamos ver como essa reivindicação será implementada pelos tribunais russos e avaliar o impacto operacional imediato na Rússia”, disse o banco em um comunicado.

O tribunal também apreendeu os ativos do Commerzbank no valor de 93,7 milhões de euros, bem como títulos e o edifício do banco no centro de Moscou.

O Commerzbank não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem da redação da Reuters; reportagem adicional de Tom Sims em Frankfurt)