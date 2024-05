RS: Luísa Sonza organiza show beneficente com artistas para ajudar vítimas

Luísa Sonza, 25, afirmou que está organizando um show beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para as famílias vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em seu perfil do X (antigo Twitter), Luísa escreveu: "Gente, eu quero fazer esse show beneficente para arrecadar fundos para as famílias que perderam tudo. Elas precisam reconstruir suas vidas, muitas perderam as casas."

A cantora, que é natural de Tuparendi (RS), ainda não sabe quando o show acontecerá: "Não sei onde nem quando vou fazer, mas quero o quanto antes. Então, amigos e empresas que queiram ajudar, entrem em contato."

Também nas redes sociais, Luísa afirmou que Pocah, 29, Lexa, 29, e Duda Beat, 36, já estão confirmadas no evento: "Quando tudo estiver organizado, eu divulgo para vocês. Vamos fazer acontecer!"

