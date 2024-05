Jorge Ben Jor e rappers paulistas brilham em primeiro dia de Doce Maravilha

Apostando na nostalgia e em encontros musicais inéditos neste sábado (25), o Doce Maravilha idealizado por Nelson Motta agradou mais no fim do seu primeiro dia, no Rio de Janeiro.

O que rolou?

Os Garotin abriram o evento no palco Elo e apresentaram as canções de seu novo disco, "Os Garotin de São Gonçalo". O talento dos jovens merece cada vez mais espaço em festivais.

Apesar de começarem cedo, Àttooxxá foi um dos melhores shows do dia — animado e dançante do início ao fim. É o Tchan! também subiu no palco e foi a cereja do bolo.

Letrux homenageou Lulu Santos na primeira metade do show dedicado ao artista. Depois, cantou seus principais sucessos para seus fãs animados. Parte do público saiu nesse momento.

O show do Jorge Aragão tentou mesclar o samba com rap, mas não entregou bem ambos. O repertório foi maravilhoso, mas, no som, faltou o grave dos dois gêneros. E claramente os rappers cariocas convidados não ensaiaram.

Em contrapartida, o encontro dos paulistas Criolo, Mano Brown e Rael entregou conceito e musicalidade.

E quem esperava que Jorge Ben Jor cantasse o disco "A Tábua de Esmeralda" não ficou decepcionado. O artista agitou o público com seus inúmeros sucessos.