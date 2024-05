Rafa Kalimann quebra o silêncio sobre especulações em bastidores de novela

Na noite deste sábado (25), Rafa Kalimann usou as redes sociais para se pronunciar a respeito de especulações de críticas nos bastidores de 'Família é Tudo'. Notícias recentes deram conta que o elenco da novela estaria insatisfeito com a colega, que interpreta a vilã Jéssica.

O que aconteceu

No vídeo publicado em seu Instagram, a atriz falou que se sentiu motivada a se pronunciar depois de ver a defesa pública de seus colegas. 'Foi muito importante, me deu uma força maior para abrir esse vídeo com muita dignidade e desmentir uma fake news', começou.

É raro, acho que vocês que me acompanham aqui não me viram fazer isso ainda. Acho que a gente vai se condicionando quando começamos uma vida pública, de exposição, em parecer que tá tudo bem, não dar palco para mentira, não deixar que mais pessoas fiquem sabendo e por aí vai?

A gente vai se condicionando, se fechando, e aos poucos, nossa vida e imagem vai sendo contada pela boca de outras pessoas que são cruéis e irresponsáveis. E de mentira em mentira, verdades são criadas e vocês não ficam sabendo o que é verdade e o que não é, Rafa Kalimann.

Na legenda do post, Rafa reforçou o pedido para o público tomar cuidado com as coisas que são publicadas na mídia e agradeceu novamente aos amigos e pessoas que a defenderam. "Tomem cuidado com matérias mentirosas, com o efeito manada que se retroalimenta feito por pessoas irresponsáveis e cruéis. É inadmissível para mim que inventem qualquer mentira sobre meu trabalho, minha disciplina e as pessoas que me deram apoio nesse momento que tanto precisei", disse.

Especulações nos bastidores

Nos últimos dias, notícias circularam a respeito de um suposto mal-estar no elenco de 'Família é Tudo'. O motivo disso seria Rafa Kalimann, que interpreta um papel de destaque na trama de Daniel Ortiz.

Segundo as publicações que viralizaram na web, a atriz estaria tendo problemas para decorar os textos da novela. Por conta disso, os atores teriam que regravar as cenas mais de uma vez, deixando um clima de insatisfação com Rafa, que está em seu segundo trabalho de atuação.

Ainda ontem, ela rebateu brevemente no X, antigo Twitter, essa especulação. 'Vocês sabem bem que isso é mentira e fazem questão de compartilhar. Voltamos ao efeito manada', publicou.