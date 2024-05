'Acolheu meus traumas com o racismo': diz fã de Emicida sobre álbum AmarElo

O estudante Pedro Lopes, 16, vive um dia memorável neste sábado (25). É a primeira vez do jovem em um show do Emicida, que tornou seu ídolo após o lançamento do álbum AmarElo.

"Me conectei com o Emicida depois de assistir o documentário AmarElo na Netflix. Ouvi o álbum e ele me acolheu em relação à várias situações de racismo que já passei. O Emicida me abraçou", diz.

Ele saiu de São Bernardo, no ABC Paulista para participar do último show da turnê AmarElo em São Paulo, no Parque Ibirapuera. O espetáculo "AmarElo - A Gira Final" passa por 12 cidades brasileiras para se despedir do álbum de Emicida que venceu o Grammy Latino de 2020 na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa.

Reconhecido pelo rap, o álbum tem características sonoras e referências diferentes dos outros álbuns de Emicida, por isso, o próprio artista denomina "AmarElo" de experimento social. Com 15 mil ingressos vendidos, o show em São Paulo contou com público diverso de jovens e famílias.