Miguelzinho do Cavaco derrete corações no show de AmarElo no Ibirapuera

Nova revelação do samba na Internet, Miguelzinho do Cavaco foi um dos convidados no espetáculo "AmarElo - A Gira Final" neste sábado (25), no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

"Você não sabe o quanto você representa pra mim. Estou muito feliz de estar aqui", diz Miguelzinho no palco, emocionado. A declaração do garoto foi recebido por aplausos e suspiros do público.

Ele foi o primeiro convidado da noite e tocou Cartola e "Quem Tem Um Amigo tem tudo", um dos principais hits de Emicida.

O garoto, de 12 anos, é natural de Itaperuna, noroeste do Rio de Janeiro. Ele chamou atenção da Internet tocando músicas de samba e pagode no cavaquinho, sempre sorridente.

Além de Miguelzinho, o espetáculo "AmarElo - A Gira Final" também conta com outros convidados do samba: a dupla Os Prettos e a cantora Fabiana Cozza.

Miguelzinho do Cavaco Imagem: Tomzé Fonseca/ Agnews