Cannes: atriz empurra mesma segurança que discutiu com Kelly Rowland

Pela segunda vez nesta semana, o clima ficou bastante tenso no red carpet do Festival de Cinema Cannes 2024. A atriz dominicana Massiel Taveras teve um desentendimento com a segurança do evento, a mesma que protagonizou um climão com Kelly Rowland.

O que aconteceu

No vídeo que viralizou, Massiel Taveras tenta posar na escada do evento mostrando a cauda de seu vestido, que tinha o rosto de Cristo estampado. A segurança insistia que a atriz continuasse subindo e ignorou as tentativas de Massiel em mandar beijos para os fotógrafos e o público presente.

Além disso, outros dois seguranças recolheram a cauda do vestido repetidas vezes, impedindo que todos vissem bem a estampa religiosa. Já no final da subida, Taveras perdeu a paciência com a profissional durante uma discussão e chegou a empurrá-la. Até o fechamento desta matéria, a artista e o evento não tinham se pronunciado sobre o ocorrido.

Bixa, negócio de treta em Cannes pic.twitter.com/glMEOCPPbN -- Nazaré Amarga (@NazareAmarga) May 25, 2024

A primeira treta

Ao chegar para a estreia do filme 'Marcello Mio', a cantora e atriz Kelly Rowland, ex-vocalista do Destiny's Child, brigou com a mesma segurança. A artista não chegou a ter contato físico, mas as gravações deixaram claro a discussão acalorada das duas enquanto a profissional também parecia a apressar para subir as escadas.

O portal Page Six chegou a contratar um especialista em leitura labial para analisar os vídeos virais. "Não fale assim comigo! Você não é minha mãe! Eu disse pra você não falar assim comigo!", teria repetido Kelly, de acordo com a avaliação dos profissionais.

We have a video! Do we have lip readers? 😂 https://t.co/uEBtMJFxB8 pic.twitter.com/vQmMH8JFG5 -- I Choose Violence (@ourhermitage) May 21, 2024

Em entrevista ao Associated Press, a artista comentou o episódio e deu a entender que se sentiu discriminada. "'A mulher sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. E havia outras mulheres que compareceram naquele tapete vermelho que não se pareciam comigo e não foram repreendidas, empurradas ou mandadas sair", disse.