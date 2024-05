Rótulo de 'revelação da música' não envaidece Melly: 'Não ligo pra status'

Melly, 22, foi só sorrisos ao abrir o primeiro dia de shows do Nômade Festival, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A cantora baiana é dona do posto de artista revelação no Prêmio Multishow 2023, mas não está muito preocupada com as nomenclaturas sobre seu trabalho.

Sinto que eu amo música. Faço isso de coração. Me dedico à música e não tô ligando pra essas coisas de status, fama, revelação e. Tudo que se engloba nisso Quero lançar meu disco e quero que as pessoas escutam minha música, se conectem, fiquem felizes. É o objetivo. Não me envaidece, não. Melly, em entrevista para Splash

O que ela disse

Nômade Festival ganhou experiência inédita de Melly. "Foi uma experiência incrível, tô aqui imensamente feliz. Foi a primeira vez que eu fiz uma formação com backing vocals. Era o meu sonho e feliz demais."

Mensagem das músicas da Melly: "Quando canto, eu quero falar sobre um Deus que eu cultuo todos os dias, que é o amor. A gente precisa falar, sim, sobre o amor. Nunca é clichê, nunca é demais. O amor é o que move a gente. É o que faz com que eu me relacione com você. Que eu entenda você, que você me entenda."

Dificuldade de trabalhar na música sem padrinhos: "É continuar acreditando em si. O sucesso nunca é instantâneo, né? Se for instantâneo, às vezes ele também nem perdura e quero que perdure. Eu quero caminhar ao lado da música aí por bastante tempo. Confiar em si e no seu caminho é a parte mais difícil."

Existe preço da fama? "Sou uma pessoa muito tímida. Pra mim, a fama não é algo incrível, porque eu fico desconfortável de ter gente me olhando. Gosto muito de conhecer as pessoas que amam e que escutam a minha arte."

Projetos e sonho: "Vou lançar o disco agora. A gente vai fazer bastante shows, vou passar na sua cidade e espero que você chegue pra me ver. Que a gente se conheça. O plano é esse, rodar com a música".