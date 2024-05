Preta Gil comemora crescimento do cabelo: 'Ficando forte'

Preta Gil, 49, comemorou a volta do crescimento de seu cabelo após passar por tratamento contra um câncer no intestino.

O que aconteceu

Nas redes sociais, a cantora mostrou o novo corte de cabelo, com os fios repicados. "Está ficando forte! Logo vou conseguir ficar sem os apliques", escreveu.

Nos stories do Instagram, Preta comentou com seus seguidores: "Para mim é um alívio, porque vi que o cabelo está crescendo, e crescendo forte e bonito!"

Apesar da novidade, a artista afirmou que vai continuar usando apliques: "Não consigo [ficar com o cabelo curto]. Eu sou leonina, gosto de juba!"

Preta anunciou sua vitória contra o câncer em dezembro do ano passado: "Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família e a competência irreparável dos médicos."