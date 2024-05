Anitta faz a temperatura subir em fotos de biquíni e 'sedenta' com picolé

Girl from Rio mesmo! Anitta fez a temperatura subir neste sábado (25), após compartilhar uma série de cliques que produziu em uma de suas últimas visitas ao Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Na galeria de fotos, a cantora aparece sozinha e com suas bailarinas pegando sol na praia. Anitta escolheu biquínis bem modernos, com diferentes tipos de amarração, e todos nas cores da bandeira do Brasil.

A artista também escolheu um clique bem provocante com um picolé, e outro dançando ao lado de dois bailarinos. Na legenda, ela escreveu um trecho da música 'Fria', faixa de seu álbum mais recente, o 'Funk Generation'.

Inclusive, os fãs da cantora especulam que o ensaio seja de uma segunda parte do trabalho. Algumas cenas da cantora usando os mesmos looks foram vistas em vídeos de sua turnê internacional, 'Baile Funk Experience'.

Língua de chicote

Nos stories, a cantora repercutiu pela primeira vez a moção de repúdio da Câmara dos Deputados contra ela, Madonna e Pabllo Vittar. A proposta assinada pelos deputados Allan Garcês (PP-MA), Chris Tonietto (PL-RJ), Clarissa Tércio (PP-PE), Cristiane Lopes (União-RO) e Julia Zanatta (PL-SC) afirma que houve "vilipêndio à fé da maioria da população brasileira" e "conteúdo nocivo, de forte viés erótico" no show 'Celebration Tour', em Copacabana.

A moção de repúdio é apenas uma manifestação da Câmara, sem efeito prático. "Agora, a galera está com tempo, não é? Essa galera está com um tempo. Fico impressionada com o tempo que essa galera tem para essas coisas", começou a cantora.