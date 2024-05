'No Rancho Fundo': resumo dos capítulos da novela da Globo de 27/05 a 01/06

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 27 de maio

Artur revela a Quinota que ele e Marcelo foram criados juntos no orfanato. Seu Tico Leonel se afasta de Deodora, afirmando ser um homem casado. Quinota deixa o hospital com Artur e Marcelo se frustra. Zefa Leonel comenta com Tia Salete que Seu Tico Leonel não dormiu em casa. A carroça de Seu Tico Leonel quebra e Deodora se suja de lama. Juquinha pede abrigo no cabaré e Vespertino prevê problemas. Corina convoca Floro Borromeu para investigar o assalto a sua loja. Zefa Leonel vê Deodora com Seu Tico Leonel. Artur pede perdão a Quinota. Zefa Leonel e Deodora se enfrentam.

Terça-feira, 28 de maio

Quintilha interrompe a briga entre Zefa Leonel e Deodora. Sabá Bodó e Nivalda pressionam Floro a enquadrar os Leonel por sonegação de impostos. Vespertino leva Juquinha de volta ao hotel, e encontra Tia Salete. Deodora ameaça revelar a Fubá Mimoso o novo paradeiro de Quintilha. Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de casa, que se abriga na igreja. Blandina seduz Zé Beltino e o convence a deixá-la sozinha em seu quarto. Zefa Leonel pede apoio a Quinota. Diante de Marcelo, Deodora jura vingança contra Zefa Leonel e sua família.

Quarta-feira, 29 de maio

Marcelo concorda em participar do plano de vingança de Deodora contra os Leonel. Juquinha entra no quarto de Zé Beltino e encontra Blandina. Zefa Leonel explica a Quinota porque pediu que Seu Tico Leonel se afastasse. Padre Zezo conversa com Zefa Leonel sobre a situação de seu marido. Esperança tenta convencer Fé a não ajudar Seu Tico Leonel. Corina engana Benvinda e Margaridinha. Dona Manuela visita Artur. Zefa Leonel e Quinota estranham ao ver Blandina com Juquinha.

Quinta-feira, 30 de maio

Zefa Leonel confronta Blandina sobre Juquinha. Blandina inventa uma história sobre o menino, fazendo Zefa Leonel se sentir culpada por negligenciar o filho. Dona Manuela conta a Artur sua história com o médico Estevão, sem saber que está sendo ouvida por Ariosto. Emi discute com Ariosto e pede demissão. Paula Alexandre e Guarda Marcôni entregam a Ariosto uma intimação judicial. Artur pede Quinota em casamento.

Sexta-feira, 31 de maio

Quinota aceita se casar com Artur. Ariosto reage à fala de Paula Alexandre e rasga a intimação judicial. Aldenor, Nastácio, Benvinda e Margaridinha se desentendem por conta das roupas da loja de Corina. Vespertino acredita que Deodora não tem um plano contra Zefa Leonel. Marcelo e Seu Tico Leonel discutem na igreja de Padre Zezo. Sabá Bodó e Nivalda constrangem Aldenor a conseguir os documentos das terras de Zefa Leonel. Marcelo afirma a Deodora que tem um plano para destruir os Leonel. Na igreja, Deodora finge confessar seu amor por Seu Tico Leonel.

Sábado, 01 de junho

Padre Zezo confronta Seu Tico Leonel, e Marcelo e Deodora comemoram o sucesso de seu plano. Zefa Leonel conversa com Juquinha, que afirma ter sido cuidado por Blandina. Padre Zezo acusa Seu Tico Leonel por ter ouvido a confissão de Deodora em seu lugar. Caridade insinua a Margaridinha e Benvinda que ambas foram enganadas por Corina. Blandina manipula Zé Beltino. Margaridinha enfrenta Quintilha e hospeda Caridade em seu quarto. Zé Beltino apresenta Blandina como sua noiva para Zefa Leonel.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.