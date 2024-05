'Uma honra estar aqui': Atriz e DJ Pathy Dejesus abre show de Emicida

A atriz e DJ Pathy Dejesus, reconhecida por papel na série Coisa Mais Linda da Netflix foi uma das atrações da abertura do show "AmarElo - A Gira Final" do Emicida.

O que aconteceu

A apresentação começou no horário previsto, mas contou com falhas no som. A DJ levou para o show um setlist recheado de clássicos do rap como Sabotage, Negra Lee e Racionais, e da música brasileira como Tim Maia e Exaltassamba.

Eu estou abrindo o show do Emicida. Dá pra acreditar? Que honra! Pathy Dejesus

Antes de Pathy, Discopedia, Jota.Pê e DJ Sophia passaram pelo palco. A música negra foi o foco da noite.

O espetáculo "AmarElo - A Gira Final" faz parte de uma série de 12 shows para encerrar a turnê do disco "AmarElo", que venceu o Grammy Latino na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa, em 2020.