'A Infância de Romeu e Julieta': resumo dos capítulos de 27 a 31/05

Segunda-feira, 27 de maio

Julieta se aproxima de Diego por entender que é mais fácil ser amiga dele do que de Romeu. Daniel pergunta para Fred se ele ainda gosta de Glaucia. Mesmo morando com Branca, Chilique e Fê Dengosa voltam para a gangue Pedalzera. Mauro fala para Mariana que ainda a ama, mas ela pede para Mauro deixá-la partir. Téo reflete se Rosalina gosta dele. Téo comenta com os pais que quer morar no Residencial Verona; Amanda teme que Téo escolha morar com Bernardo.

Terça-feira, 28 de maio

Fred aluga uma casa no Lado Vila. Romeu pergunta para Julieta se ela está gostando de Diego. Leandro libera uma auditoria na Monter Holding para investigar a gerência de Glaucia. No CEC, Romeu e Diego brigam em quadra. Vitor avisa Glaucia que realizou o último desvio de dinheiro da conta da Monter Holding para a conta deles. Mais tarde, Glaucia tenta entrar na Monter Holding, mas o segurança alega que ela está proibida de acessar a empresa.

Quarta-feira, 29 de maio

Bassânio pede a namorada Pórcia em casamento. Leandro explica para Glaucia que os advogados conseguiram provar que ele foi ludibriado pela filha para passar a empresa dele para o nome dela. Muke também retorna para a gangue Pedalzera. Fausto não aprova o casamento de Pórcia e Bassânio, mas eles afirmam que a cerimônia vai acontecer da mesma forma. Glaucia fica preocupada da família descobrir que ela desviou dinheiro da Monter Holding e pede para Vitor transferir todo valor de volta para a empresa; Vitor avisa que não tem como voltar atrás. Mariana flagra Clara entrando no Monter Mercado.

Quinta-feira, 30 de maio

Mariana aparece no Monter Mercado e diz para Vera que Clara não vai produzir um aroma para a adversária; Pórcia fica sabendo que no passado, Vera acusou Mariana de um roubo de joia. Julieta sai para jantar com Diego. Glaucia notifica os filhos que ela vai viajar para o exterior sem previsão de retorno e que eles vão morar com o Fred. Pórcia avisa Vera que já viu Glaucia usando a joia que ela tanto procura. Karen e Patrick admitem estar apaixonados um pelo outro. Hélio briga com Clara por ela estar próxima de Vera.

Sexta-feira, 31 de maio

No jantar, Julieta fica entediada por Diego só falar dele. Vera confronta Glaucia e pergunta se ela roubou a joia; Glaucia mostra que tem um colar parecido com o que Vera perdeu. Após declaração de amor, Patrick ignora Karen. Ellen e Ian conseguem recuperar um livro de Shakespeare que estava com Trapaça. Na luta da academia, Mariana dá um soco forte em Laura, que cai no chão. Leandro dá a chance de Glaucia admitir se fez algo de errado enquanto estava na presidência da Monter Holding; Glaucia alega que não tem nada para confessar e que vai viajar por um tempo.

