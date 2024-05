Jorge Ben Jor agita público do festival Doce Maravilha, no Rio

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Jorge Ben Jor foi uma das atrações deste sábado (25), do festival Doce Maravilha, que acontece no Jockey Club Brasileiro, no Rio.

O que aconteceu

No Doce Maravilha, Jorge Ben Jor não cantou "A Tábua de Esmeralda". O disco completou 50 anos e o público estava na expectativa de ouvir.

Mas o cantor não decepcionou nem um pouco.

O artista passou por seus maiores sucessos. Jorge não fez o público parar em nenhum momento.

Entre as canções do repertório estão "Salve Simpatia", "Ive Brussel" e "País Tropical".