Letrux faz show morno em festival Doce Maravilha

Letrux, 42, subiu ao palco Elo do festival Doce Maravilha para interpretar o disco "Último Romântico" (1987) de Lulu Santos.

O que aconteceu

A artista mesclou percussão brasileira com seu rock indie/progressivo.

Um prazer cantar um dos maiores hitmakers desse país. Letrux

Em "Certas Coisas", ela também agradeceu Nelson Motta, o maior parceiro musical de Lulu, curador do festival, pelo convite.

Na apresentação, a artista aproveitou para passar por sua obra. Ela cantou "Que Estrago", "Flerte Revival" e "Zebra" — esta presente no seu último disco, "Letrux Como Mulher Girafa". que contou com a participação de Lulu.

Parte do público, que se abrigou da chuva no início do show, saiu com a trégua da água.