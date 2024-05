Maria Gadú, Dira Paes e mais: famosos curtem festival Doce Maravilha no Rio

O 1º dia da edição 2024 do Doce Maravilha aconteceu neste sábado, 25, no Jockey Club, no Rio de Janeiro e contou com a presença de celebridades nacionais. Seja como convidado no palco ou da plateia, confira os famosos que passaram pelo festival:

Johnny Massaro posa ao chegar ao festival Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Camila Pitanga chega ao Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Dira Paes comparece ao festival Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Maria Gadu curte festival Doce Maravilha no Jockey Clube do Rio de Janeiro Imagem: Agnews/ Marcelo Sá Barretto

Rafael Logam chega para o Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Danilo Mesquita chega para o Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/AgNews

Sophie Charlotte chega ao Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/ AgNews

Lorena Comparato chega ao Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/ AgNews

Romulo Neto e Mari Saad chegam para festival Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Laura Fernandes posa com o namorado no festival Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Clarice Falcão no Doce Maravilha Imagem: Marcelo Sá Barretto/AgNews