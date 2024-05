Karoline Lima rebate falas de Éder Militão: 'Vive em realidade paralela'

Após a entrevista exclusiva de Éder Militão, 26, à coluna de Lucas Pasin, Karoline Lima, 28, usou as redes sociais para rebater as afirmações do ex-namorado.

O que aconteceu

A Pasin, Militão disse estar cansado de ler mentiras sobre a treta familiar. Ele afirmou que entrou na Justiça para "poder estar com a filha [Cecilia, 2] e ter certeza de que ela está sendo bem cuidada."

Nos stories do Instagram, Karoline expôs o seu lado da situação: "Já que ele fala que tem tanta mentira, vamos ver se é isso mesmo."

Primeiro ele falou que a única preocupação dele é que a filha seja bem cuidada. [...] Depois que a Cecilia nasceu, eu já estava fora da casa dele. Eu pedi, me humilhei, na verdade, para ele contratar uma babá ou alguém para me ajudar em casa durante o dia. [...] E ele me dizia que se dormisse bem, eu dava conta . Karoline

Karoline Lima publica print de conversa com Éder Militão Imagem: Reprodução/Instagram

Karoline também comentou sobre Militão ter falado que queria que ela e Cecilia ficassem em Madrid, Espanha: "Relembro aqui que quando a Cecilia tinha 15 dias de vida eu mandei mensagem para ele perguntando o que ele achava melhor, ficar em Madrid ou no Brasil."

Porque eu abriria mão de toda a minha vida, que com certeza seria melhor no Brasil, e foi graças a Deus, para ficar na mesma cidade que ele. Para a Cecilia ter um acesso melhor ao pai e crescer perto do pai. E o que ele me respondeu foi que a gente deveria voltar para o Brasil o quanto antes. Como o cara vem me falar isso a essa altura do campeonato? Karoline

Karoline Lima publica print de conversa com Éder Militão Imagem: Reprodução/Instagram

Karoline Lima publica print de conversa com Éder Militão Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora continuou: "Ele despachou a gente de lá. Ele mandou a gente voltar para o Brasil. E ele só tocou de novo nesse assunto, pedindo para a gente voltar para Madrid no ano passado. Porque ano passado ele queria voltar para mim."

Segundo Karoline, em 2023 Militão propôs fazer uma série da vida dos dois para "limpar a barra dele": "Queria usar a minha imagem e a da Cecilia para criar uma série de família feliz, mostrando que o amor supera tudo. Mostrando que ele é um bom pai, um pai presente. O que é uma mentira."

Karoline Lima publica print de conversa com Éder Militão Imagem: Reprodução/Instagram

Ele fala também na entrevista que eu estava proibindo a Cecilia de ver os avós, o que é uma mentira. Eu inclusive mandei uma mensagem convidando os pais dele para visitar a Cecilia quando quisessem. [...] Agora você me pergunta, em todo esse tempo que passei em São Paulo, quando foi que os pais dele foram ver a Cecilia? Nenhuma vez. Karoline

Por fim, a influenciadora lembrou que Militão a processou quando ela ainda estava grávida: "Depois pediu R$ 40 mil. Uma ex dele também me processou, ela ficava com ele quando ele ainda estava comigo. E agora ele está me processando mais uma vez pedindo esses absurdos. Como ele fala que nunca quis me processar? Só pode viver em uma realidade paralela e achar que eu e vocês somos trouxas."