Roqueira cadeirante encara dificuldades para ver shows: 'Não enxergo nada'

Erica Nunes, 33, adora rock, mas passa por dificuldades para ver shows. É o caso do festival Somos Rock, que acontece neste sábado (25), na Arena Anhembi, em São Paulo. Cadeirante, ela precisou assistir às apresentações na pista, pois não encontrou o lugar para PCD. "Não tem problema, pois estou com os meus amigos, mas não enxergo nada."

Ela conta que já foi a outros festivais, como The Town, e também não enxergou nada, pois não tinha lugar para ela ficar: "No show do Foo Fighters eu também não enxerguei nada, mas as pessoas abriram uma roda pra que que eu pudesse assistir, sem que batessem em mim ou empurrassem a cadeira".

As pessoas olham pra trás, veem que eu sou cadeirante, e não se importam. Mesmo gente muito alta fica na minha frente. Erica Nunes, cadeirante

Mas a maior preocupação dela neste festival é ir ao banheiro: "Não sei como vai ser".

Ela conta que evita reclamar muito porque não quer que o irmão brigue por sua causa: "Eu não vejo o palco e pra conseguir eu preciso chegar muito cedo, o que eu não pude fazer hoje".

Duas horas depois, a reportagem de Splash encontrou Erica novamente e ela contou ter encontrado a área de PCD quando ia ao bar, por acaso. Não há nenhuma sinalização. E não havia nenhum cadeirante no local.

Ela preferiu ficar com os amigos na área "front stage' (em frente ao palco), setor mais caro do festival. A área para PCD fica na parte de trás do setor, perto da pista, cujo ingresso é mais barato.

Mesmo com as dificuldades encontradas, Erica diz que vai aproveitar os shows e se divertir.

Sobre o banheiro, ela conta que só encontrou dois, muito pequenos: "A cadeira não entra".