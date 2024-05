Jojo, Kéfera, Maiara: famosas exibem silhuetas após mudanças radicais

Saúde, autoestima e bem-estar. Essas são as principais justificativas dadas pelos famosos que decidiram mudar o visual, darem adeus aos quilos indesejados e adquirirem uma nova silhueta.

Estrelas da música, da TV e das redes sociais têm surpreendido os fãs ao exibirem as mudanças em seus corpos, resultado de uma rotina pesada de treinos na academia, investimentos em mudanças alimentares e, claro, procedimentos estéticos.

Confira os famosos que exibiram novos visuais e contaram como fizeram para conseguir uma nova silhueta.

Maiara

Maiara Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

A sertaneja de 36 anos admitiu que passou por uma "operação de guerra" para emagrecer. Atualmente com peso entre 45 e 47 kg, ela contou recentemente que conseguiu eliminar 30 kg desde que decidiu mudar a saúde.

Maiara apostou em uma bariátrica que a fez passar dos 85 kg para os 62 kg. Entretanto, foi com uma rotina de exercícios físicos e acompanhamento profissional que ela conseguiu chegar ao corpo desejado.

Hoje não faço nada sem acompanhamento médico. Aprendi depois de dez anos que meu corpo é o centro.

Maiara sobre mudança no visual

Joice Hasselmann

Joice Hasselmann Imagem: Reprodução

A jornalista e ex-deputada federal deu adeus a 24 kg. Joice, que tem impressionado ao compartilhar o corpo esbelto nas redes, contou que decidiu reeducar sua rotina que "mudou completamente" sua vida e propiciou uma "transformação absoluta no corpo, na mente e no estilo".

Quando eu decidi mudar e vi que era possível mudar de um jeito maravilhoso e para sempre, ou seja, secar definitivamente, aí tive coragem de encarar o problema [que me impedia de emagrecer].

Joice Hasselmann

Kéfera Buchmann

Kéfera Buchmann Imagem: Reprodução/Instagram

O prazo de um ano foi suficiente para a influenciadora mudar completamente seu corpo. Kéfera impressionou os seguidores ao surgir musculosa e, recentemente, contou que está feliz com sua nova fase, "grandona". Buchmann apostou no combo treino com auxílio de um personal trainer mais reeducação alimentar para alcançar o objetivo.

Eu gosto de pegar pesado [nos exercícios físicos], e aí não tem para onde fugir. Gosto de fazer força e como é que não vai ficar grande?

Kéfera

Hugo Alves

Hugo Alves exibiu a nova forma física Imagem: Reprodução

O sertanejo da dupla com Tiago Piquilo está feliz com sua nova forma. Hugo recorreu a uma lipoaspiração para perder peso e mostrou o resultado do procedimento.

Hugo, que foi elogiado pelos fãs, disse que ainda pretende evoluir mais com o corpo. "Vai ficar melhor ainda", garantiu.

João Silva

João Silva Imagem: Thiago e Caio Duran/BrazilNews

O apresentador admitiu que o sobrepeso incomodava e que mudar a forma física melhorou sua autoestima. João Silva conseguiu eliminar cerca de 80 kg com o auxílio de bariátrica, mas também com mudança na alimentação e musculação.

Talvez tenha sido a melhor decisão que tomei na vida [emagrecer]. Perdi 80 kg. Hoje tenho certeza de que provavelmente em alguns anos eu teria problemas de saúde [devido o sobrepeso].

João Silva

Jojo Todynho

Jojo Todynho posa em frente ao espelho na academia Imagem: Reprodução/Intstagram

A cantora tem exibido sua nova silhueta em fotos nas redes sociais, após eliminar quase 50 kg com a ajuda de bariátrica e exercícios físicos. Entretanto, Todynho já admitiu que deseja fazer outros procedimentos plásticos nas costas, barriga, além de trocar o silicone.