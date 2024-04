Caso real inspirou 'Justica 2' em trama que mulher mata traficante playboy

De Splash, no Rio

Estrelada por Belize Pombal, "Justiça 2" conta a história da manicure Geíza, que luta para viver com dignidade ao lado da filha na comunidade de Sol Nascente, em Ceilândia (DF). Tudo muda com a chegada de um playboy que se torna traficante na favela. Ele passa a manter uma caixa de som ligada, no volume máximo, atormentando mãe e filha. Após meses, Geíza se vê em uma situação extrema e mata o traficante.

Inspiração em caso real

Autora Manuela Dias revelou que uma história real inspirou a narrativa de "Justiça 2". "Uma manicure com quem convivo há muitos anos vivia no prédio dela, numa comunidade no Rio, e passou seis meses dormindo em condições muito precárias. Ela não teve o fim da personagem da Geísa, ainda bem, nas teve problemas gravíssimos, incluindo psiquiátricos, porque a privação do sono é grave. Ainda teve que se mudar e perdeu o imóvel que era da família dela."

Outras histórias mostradas na série também refletem a realidade, apesar de não ter um caso real específico, garantiu a autora. "Saiu uma estatística de que grande parte dos presos negros entre 18 e 25 anos são prisões injustas que partem do reconhecimento facial. A dramaturgia tem função de provocar", diz ela, fazendo alusão a trama de Balthazar (Juan Paiva), que é preso por um crime que não cometeu.

Belize Pombal e Manuela Dias no lançamento de "Justiça 2" no Rio de Janeiro Imagem: Reginaldo Teixeira/Globo

Ficção

Na ficção, Renato (Filipe Bragança), um traficante de classe média, se muda para a comunidade do Sol Nascente e inferniza a vida de Geíza e Sandra (Gi Fernandes). Com seu som alto ligado 24 horas por dia, passa a entrar em conflito com as vizinhas. Mãe e filha, elas não conseguem mais dormir, atrapalhando o trabalho de Geíza e os estudos de Sandra, que se prepara para o vestibular.

Em um momento de desespero, ela vê o traficante atacar a filha e mata o homem. Os dois brigavam após Sandra perder a prova do vestibular por causa do som — justamente, naquele dia, Renato não ligou o som e as duas puderam dormir tranquilamente. Por isso, perderam a hora pela manhã. "Texto da Manuela é uma riqueza absoluta. É uma série desafiadora."

Senti uma responsabilidade em dar voz a história de muitas mulheres negras e mães solo. Isso se repete bastante no nosso país. As histórias de injustiça em relação à comunidade negra, não só no Brasil, se repetem ao longo de séculos. Foi uma grande oportunidade, mas também uma honra poder contribuir para que a gente se colocasse diante dessas reflexões. É uma série que não nos deixa num estado de passividade por conta da intensidade e riqueza de tudo que traz à tona.

Belize Pombal

Sandra (Gi Fernandes) e Geíza (Belize Pombal) em "Justiça 2" Imagem: Estevam Avellar/Globo

Belize, que também foi destaque na primeira fase de "Renascer", se emocionou ao ser aplaudida durante exibição do primeiro episódio da série em um cinema do Rio. Em conversa com jornalistas, ela foi questionada se demorou para receber esse reconhecimento. "É um momento de muita realização e de colheita", disse a atriz de 38 anos.

Essa relação com o tempo envolve muitas questões como a questão racial no nosso país, mas não só isso. Tem o tempo de cada um também. Confio que a vida tem uma sabedoria própria, as realidades coexistem e, assim como a gente tem questões históricas e raciais, tem também a minha trajetória como indivíduo. Acaba formando uma equação que tem a sabedoria dela.

Belize Pombal

"Justiça 2"

Além da história estrela por Belize Pombal, a série do Globoplay traz outras três histórias para debater o que é e qual é o papel da justiça em uma sociedade tão desigual. Escrita por Manuela Dias, "Justiça 2" tem 28 episódios. Toda quinta-feira, desde 11 de abril, quatro novos episódios são colocados para os assinantes da plataforma de streaming.