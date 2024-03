Marca de óculos promove balada em alto mar com shows, DJs, moda e arte

O que era uma convenção interna e fechada para convidados da marca de óculos Chilli Beans conhecerem lançamentos passa a ser aberta ao público em geral neste ano. Mas não pense em um encontro desses tradicionais organizados pelo departamento de RH de empresas. A convenção é uma grande balada conceitual entre os dias 12 e 15 de abril, a bordo de um cruzeiro de Santos a Balneário Camburiú.

Com o tema "Embarque no Inexplicável", o Chilli MOB Cruise contará com shows e atrações, aulas de dança e ioga, workshops de arte e música, desfiles temáticos, com a curadoria de Paulo Borges, entre outras experiências.

A programação musical do palco Chilli Beans terá a presença de Dennis DJ, de hits como "Tá OK" e "Deixa de Onda", do rapper Filipe Ret e de nomes da música eletrônica nacional, como o DJ KVSH e a dupla de DJs Dubdogz, conhecidos por remixes de músicas como "Pumped Up Kicks" e "Alors On Danse".

Os DJs KVSH, Ashibah e Dennis, que se apresentam no Chilli MOB Cruise Imagem: Divulgação

Já o palco MOB, em funcionamento durante todo o período do navio, terá como atrações alguns DJs como Fancy Inc, Liu, Maz e a dinamarquesa Ashibah.

Passamos alguns anos tentando explicar o que acontece dentro do navio, mas a verdade é que só quem participa consegue entender essa experiência maluca que a gente criou e agora todos podem vivenciar. Todo ano trazemos uma pegada diferente e o conceito desse ano é 'Embarque no Inexplicável'. Caito Maia, da Chilli Beans

Veja a programação de shows e DJs

A edição de 2024 contará com novo roteiro que percorrerá as cidades de Porto Belo e Balneário Camboriú (SC), retornando ao Porto de Santos (SP). E estão previstas ainda duas festas temáticas: Festa à Fantasia, no dia 13/4, e Festa All White, no dia 14/4.

Inspirado em um castelo de conto de fadas, o Costa Favolosa é um dos maiores e mais luxuosos navios da América do Sul e possui capacidade para 3,8 mil pessoas. O navio conta com SPA, academia, lojas, restaurantes, quatro piscinas, cinco hidromassagens, cinema 4D, cassino, entre outras opções de diversão.

Chilli MOB Cruise 2024

Quando: de 12 a 15 de abril

