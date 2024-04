Diretora elogia Johnny Depp após reclamar de trabalhar com ator: 'Gênio'

Maïwenn, 48, em entrevista ao Variety:

Após reclamar de trabalhar com Johnny Depp nas filmagens de Jeanne du Barry, ela se retratou com o ator. "Quando fiz um comentário sobre Johnny ser 'assustador', estava falando sobre seu carisma, sua notoriedade, seu status de estrela etc".

A diretora francesa ainda criticou o jornal The Independent que distorceu suas falas. "Fiquei chocada quando descobri que o jornal colocou na manchete que 'a equipe tinha medo dele', porque escrito assim, sem seu contexto e sutilezas, não significa mais a mesma coisa".

"Gostaria de deixar as coisas bem claras: Johnny é 'assustador' no sentido de que seu carisma e seu status de 'rei' são impressionantes"

A cineasta definiu como maliciosa a forma em que a jornalista colocou sua entrevista. "Eu deveria ter usado a palavra 'impressionante' se soubesse que [a jornalista] Charlotte O'Sullivan usaria minhas palavras de forma tão maliciosa".

Maïwenn ressaltou que Johnny Depp é um ótimo ator. "Quero ser bem clara: Johnny Depp é um grande ator. Um dos maiores", disse ela. "Ele me lembrou muito [Marlon] Brando - sua genialidade e sofrimentos, sua generosidade e paradoxos".

"Embora tenhamos discutido várias vezes no set, ele é alguém que respeito e admiro totalmente, e é importante, para mim, corrigir minha própria narrativa porque me sinto realmente traída pela entrevista"

Ela acrescentou que ele é um gênio. "Johnny Depp é uma celebridade e um gênio e, sim, isso às vezes pode assustar algumas pessoas".