Frevo cede reinado ao underground no Abril Pro Rock; festival começa amanhã

O Recife já respira o puro rock, ritmo reverenciado na 31ª edição do Abril Pro Rock, que acontece amanhã (29) e sábado (30), no Clube Internacional, no bairro da Madalena. Se, em fevereiro, caravanas de foliões coloridos desembarcavam na cidade para aproveitar o carnaval, agora, os adeptos do metal, vindos de diversos cantos do Brasil, já montaram acampamento e tomam a cidade com figurinos e adereços de rock.

Com o mote "Recife, cidade da música underground", esta edição reúne 24 atrações que são destaques na cena underground nacional e internacional. Os ingressos seguem à venda pelo preço do primeiro lote: R$ 110 mais um quilo de alimento. Os portões abrem às 16h e os shows começam às 17h, pontualmente.

A banda carioca Matanza Ritual se apresenta no festival Abril Pro Rock, no Recife Imagem: Divulgação

Na abertura do evento, amanhã, a carioca Matanza Ritual assume o comando, seguida da gaúcha Krisiun. Ainda entre as nacionais, as paulistas Korzus com a presença de Sílvio Golfetti e a Desalmado agitam a noite. Caio, vocalista da Desalmado, afirmou a Spalsh que "o momento é superespecial".

"Estar na mesma noite que os nossos parceiros do Krisiun, com o público fã do metal extremo e com trabalho novo sendo lançado no dia do maior festival de música independente do Brasil, é uma grande realização para nós", afirma eufórico. Já a Leather é a banda representante gringa da noite.

Ratos de Porão é presença garantida no Abril Pro Rock Imagem: André Horta/Brazil News

A Brujeria é a headliner do dia 30, segundo do evento, e realiza um show exclusivo no Nordeste. A atração promete ao público um passeio pelo recém-lançado álbum "Esto Es Brujeria", de 2023. Longeva no rock, a banda surgiu em 1989, em Tijuana, no México, e mantém-se fiel às canções que abordam temas como sexo e religião e são interpretadas em espanhol.

"O Brasil é um dos nossos lugares favoritos, já tocamos incontáveis vezes aí. Adoramos essa parte do Nordeste com belas praias, um público animado", declarou a Splash, o vocalista do grupo, Juan Brujo, já de malas prontas para embarcar rumo ao Recife.

A banda colombiana Bloody Nightmare, que se apresenta no Abril Pro Rock 2024 Imagem: Divulgação

Esta segunda noite também conta com a colombiana Bloody Nightmare, que faz a sua estreia no Abril Pro Rock, e a estadunidense Master. Em meio a correria dos shows, o vocalista do grupo mandou um recado especial aos fãs do Recife.

"Olá, aqui é Paul Speckmann, vocalista da Master! Estou ansioso para voltar a tocar em Recife depois de muitos anos e principalmente no festival Abril Pro Rock." Rot e Kamala, de São Paulo, e Ereboros, do Rio, também estão no setlist.

A banda americana Master, veterana do metal, toca no Abril Pro Rock Imagem: Divulgação

A cena rock underground em Recife dá os seus primeiros passos no fim dos anos 1970. Nos início dos anos 1990, quando surge o Abril Pro Rock, esse estilo musical já estava mais intenso, com diversas bandas já formadas sob a influência de Sepultura, Nirvana, Ratos de Porão, Mukeka di Rato e Dead Fish. O festival se torna um dos espaços para dar visibilidade às bandas locais.

Nesta 31ª edição, não é diferente. As bandas Janete Saiu Para Beber e Insânia completam o set list com Odiosa, O Cão e Infectos.

Caravanas

Uma das marcas do Abril Pro Rock são as caravanas que chegam dos mais diversos estados brasileiros, trazendo fãs do rock underground. Silas Fernandes, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, participou das duas últimas edições e já está de malas prontas para acompanhar mais uma.

O show do Korzus no Abril Pro Rock vai ter participação de Silvio Golfetti, um dos fundadores da banda Imagem: Divulgação

"Espero muita brutalidade pela lista de bandas. Estou ansioso para ver, ao vivo, em específico, Brujeria, Master e Erasy. É a terceira edição que vou e o evento evolui cada vez mais", avalia.

Retomada pós-pandemia

Este é o segundo ano que marca a retomada do Abril Pro Rock no formato original, após a pandemia. Nos anos de 2020 e 2021 o evento foi paralizado e, em 2022, a programação ocupou apenas um dia e foi realizado no mês de novembro. Ao longo dos anos, o evento teve diversos ritmos como protagonistas.

Nos idos de 2001, o Abril Pro Rock tinha uma veia punk mais forte. Essa é a razão pela qual, à época, passaram pelos palcos do evento a banda norte-americana The Queers, Motorhead, Raimundos e Ratos de Porão.

A banda Leather, que se apresenta amanhã (29) no Abril Pro Rock, no Recife Imagem: Divulgação

O organizador do evento, Alcides Burn, explica que o festival o rock underground passou a dominar o evento, após muitas das atrações que vinham para o Abril passarem a se apresentar no carnaval multicultural do Recife.

"Como o Abril é muito próximo do carnaval, o público não queria ver as mesmas bandas que já tinham tocado nos palcos alternativos. O público underground é fiel ao festival, que, este ano, reverencia o Recife, cidade da música undeground", explica.

Abril Pro Rock 2024

Quando: amanhã e sábado, a partir das 17h

Onde: Clube Internacional do Recife (rua Benfica, 505, bairro da Madalena)

Quanto: R$ 110 mais um quilo de alimento

Ingressos à venda no Clube do Ingresso

Atrações

Amanhã (29/03)

Matanza Ritual (RJ);

Krisiun (RS);

Leather (EUA);

Korzus (SP) + participação de Silvio Golfetti;

Desalmado (SP);

Paradise In Flames (BH);

Pure Hate (AL);

Papangu (PB);

Podridão (SP);

Sodoma (PB);

Janete Saiu Para Beber (PE);

Insânia (PE).

Sábado (30/03)