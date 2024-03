'À Procura da Felicidade': qual a história real e o que mudou no filme

Nesta quinta-feira (28), a 'Sessão da Tarde' na TV Globo terá a exibição do filme 'À Procura da Felicidade', protagonizado por Will Smith e seu filho, Jaden Smith. O longa foi inspirado numa história real.

Sinopse do filme

Chris Gardner (Will Smith) é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas em manter a família unida, Linda (Thandie Newton), sua esposa, decide partir. Chris agora é pai solteiro e precisa cuidar de Christopher (Jaden Smith), seu filho de apenas 5 anos.

A história real de Chris Gardner

O nome do personagem é o mesmo do homem que o inspirou. Desde a infância, Gardner foi submetido a diversas violências e dificuldades, ele viu a mãe ser agredida e presa injustamente.

As coisas melhoraram quando ele foi morar com um tio, que finalmente deu bons exemplos sobre a vida e o incentivou a estudar. No entanto, o parente morreu afogado quando Chris tinha apenas 9 anos.

Na vida adulta, Gardner apostou todas suas fichas em um estágio que começaria em Wall Street. Porém, o gestor responsável pela contratação foi demitido e ninguém mais sabia ao certo as funções e o talento de Chris. Na época, a esposa dele também estava desempregada e dependia do marido.

Chris Gardner inspirou a criação do personagem de Will Smith no filme 'À Procura da Felicidade' Imagem: Divulgação

Quatro meses após o início do estágio, já com pouco dinheiro, Chris foi deixado pela esposa com o filho. À essa altura, ele já estava falido e passou a morar na rua com o filho. Depois de muito tempo morando com o filho em moteis, parques, transporte público e até em banheiros de estações de trem.

A vida de Chris Gardner mudou quando ele ajudou a criar a corretora Gardner Rich & Co, em Chicago. Seu talento e trabalho duro começou a render frutos ainda no início da empresa. Ele então fechou um acordo milionário e tornou-se fundador e CEO da Christopher Gardner International Holdings. Aos 70 anos, ele segue como empresário e palestrante motivacional.

O que mudou

No filme, o filho de Garder já é uma criança, mas na vida real, Christopher era apenas um bebê com apenas 14 meses de idade. O pai viveu momentos difíceis ao deixá-lo com estranhos na jornada em busca de emprego. Isso durou cerca de um ano, quando ele conseguiu sair das ruas.